獨家／女星被開價50萬包養1個月！公布訊息驚嘆很誠懇 經紀人這樣說

記者鄭尹翔／台北報導

藝人阿諾近日自爆，自己在完成隆乳手術後，竟收到網友私訊提出「每月50萬元包養」的邀約，讓她直呼相當震驚。她接受《三立新聞網》專訪時透露，對方不只一次表達「很有誠意」，甚至表示如果她會害怕，也可以用包養方式慢慢認識，讓她忍不住苦笑：「我還在想說，天啊，我是不是已經進入包養圈了。」不過阿諾也強調，經紀人認為這很可能是詐騙，自己既不知道對方身分，也完全不敢回覆。

阿諾受訪分享自己愛美的轉變。（圖／記者趙于瑩攝影）

阿諾進一步透露，這一切其實源自她近日在中國抖音意外爆紅。她和朋友到球場看棒球時被偷拍，畫面中她穿著緊身上衣、小露蠻腰，戴著眼鏡在觀眾席舉手歡呼，自然不做作的模樣被捕捉下來後，短短一天就突破百萬瀏覽數，按讚破萬、轉發近萬，讓她本人也是後知後覺，「我是朋友傳給我，我才知道我被偷拍，還在抖音紅了。」

該段影片在中國網友間引發熱烈討論，更被形容是「眼鏡妹加台妹，這把要素全了」、「怎麼可以又欲又純」。對於突如其來的好評，阿諾笑說，「我真的不知道那些人是誰，但看到大家都講好話，還是會覺得蠻開心的。」她也忍不住自嘲：「就覺得，胸部真的沒有白做了啦。」

阿諾坦言，近期身材變化確實和自己完成隆乳手術有關，也因此穿起比較貼身、性感的衣服更有自信。不過她強調，做隆乳並不是為了取悅男性，「我那時候反而很怕男生會不會介意我是做的，因為很多男生都會自以為清高，說喜歡自然的。」

她直言，隆乳的初衷很單純，「我不是為了男生，是為了我自己開心。」術後心境也出現明顯轉變，「真的會比較有自信，突然覺得站直、挺起來的時候，好像就比較有底氣。」

阿諾透露，隆乳這個決定其實思考了將近一年半，期間諮詢過多位醫師，直到遇到現在這位，才真正下定決心。她形容對方說話雖然「很機車、很直接」，卻讓她感到安心，「他會直接跟我說，自然不了，因為就是假的，但他也很清楚知道我想要什麼，我反而很喜歡這樣。」

至於罩杯變化，阿諾也大方分享，自己原本是B罩杯，但胸型分散，加上懷孕生產後出現下垂與上胸凹陷問題，常被誤認只有A罩杯，「以前真的要靠超厚的NEW BRA硬擠，又重又不舒服。」完成手術後直接升級為D罩杯，現在即使不加厚也能撐起衣服線條。

