獨家／女星車禍毀容花500萬重建 十餘次手術換回新生

徐千京歷經十多次眼部整形修復手術仍覺得兩眼不對稱。（翻攝自臉書）

八點檔女星徐千京半年前一場車禍車頭全毀，日前以和解收場，其實她8年前也經歷一場車禍毀容，前後動了十幾次手術，整整5年才完全修復，光醫藥費就花了500萬，至今談到此時仍會有心悸、手抖的焦慮症狀。

徐千京在八點檔《好運來》也曾因車禍昏迷不醒。（民視提供）

徐千京今年在民視《好運來》飾演傲嬌千金，是王瞳的情敵，戲裡她因車禍一度昏迷不醒，巧合的是，戲外她也車關不斷，數度逃過鬼門關。她8年前到北京電影學院表演系研究所攻讀碩士學位，同時拍了不少網劇、網路電影，還曾和于朦朧合作，誰知在返台時竟碰上重大車禍，眼皮受創、視力影響，「一開始以為自己還能回去中國，房子一開始都沒退租，後來經過1、2次手術，才知道原來這麼嚴重。」幸好家人疼惜支持她，「其實那時候想放棄了，但我媽媽為了讓我覺得還有希望，一直幫我付北京的房租」。

廣告 廣告

徐千京今年中發生車禍車頭全毀。（翻攝自IG）

那次車禍，除了眼角削去一塊肉，角膜嚴重破損，右眼的視力剩0.2，原本模樣秀氣，車禍後對她來說就是毀容了，除了手術治療還得一邊看精神科維持身心狀況，她也說，「最不知所措的時候，他鼓勵我，安排護理師專車陪我去諮詢，還介紹了專門救治眼睛的醫生給我。那十幾次的治療過程很辛苦，但他給予的善意和支持，是把我拉出深淵的關鍵力量。」原來她前2次手術治療都不太理想，她灰心喪志，完全不想照鏡子，李進良她不要放棄，介紹專門治療先天眼睛畸形或意外受傷的外科醫生，歷經十幾次手術，一次30萬起跳，至少花了500萬醫藥費。

徐千京戲如人生，戲外發生過兩次重大車禍。（翻攝自臉書）

因為這份貴人的恩情，徐千京也特別為李進良投資的影集《整形過後》演出一角，飾演為愛不惜動刀變大變美的女子，因為他是徐千京一步步從不敢見人，到找回站在鏡頭前的勇氣的恩人，儘管現在她仍會在意兩眼細看不對稱，也會因重提毀容往事焦慮不安，但總算走出黑暗期，接下來也將演出民視新戲《豆腐媽媽》。

徐千京特別感謝貴人李進良引薦醫師修復自己的眼傷。（翻攝自臉書）

更多鏡週刊報導

徐千京震驚于朦朧死訊 直呼是親民沒架子的巨星

獨家／詹惟中遭爆算命流程「離奇又不專業」 她曝「不斷被推銷、僅13分鐘就結束」：感覺被騙

獨家／誤喊財神名遭懲？丟丟妹突忽冷忽熱想哭 直播當場靈異斷線