獨家／女星隨便賣海賊王原版漫畫！一聽差價傻眼 幾乎賤價出售

記者鄭尹翔／台北報導

累積超過五千萬點閱的創作歌手163braces（吳朵芸），今年推出首張全創作專輯《海螺記》，並舉辦個人演唱會，音樂成績與話題度同步飆升。她日前接受三立新聞網專訪，首度分享專輯創作幕後，透露整張作品的核心概念，來自自己從小熱愛的漫畫與童話世界，其中最重要的靈感來源正是經典作品《海賊王》。

163braces（吳朵芸）接受專訪分享音樂創作故事。（圖／記者趙于瑩攝影）

163braces（吳朵芸）接受專訪分享音樂創作故事。（圖／記者趙于瑩攝影）

163braces表示，《海螺記》的概念源於她對故事的迷戀，「我很喜歡童話故事，也超喜歡《海賊王》，裡面有一種冒險跟傳承的感覺。」她以「貝殼」作為專輯意象，象徵能儲存能量與聲音的容器，承載她這些年聽過、看過與感受到的故事，再透過創作轉化成詞曲，從第三者的角度描寫不同關係與情感狀態。

廣告 廣告

163braces（吳朵芸）接受專訪分享音樂創作故事。（圖／記者趙于瑩攝影）

談到漫畫情結，她也笑說自己小時候曾瘋狂收藏《海賊王》漫畫，卻在某個階段不知為何全數賣掉，只賣了五千元，事後才發現其中包含不少前幾刷版本，如今市價早已翻倍，讓她相當懊悔，也默默立下目標，未來有一天要把這些漫畫重新買回來。

專輯《海螺記》幾乎是163braces傾盡全力打造的心血結晶，從詞曲創作、音樂製作到整體企劃，她全程親自參與，連宣傳與演出都毫不鬆懈。除了《海賊王》，她也將《進擊的巨人》、《寶石之國》等喜愛的動漫元素，轉化為音樂靈感，讓整張專輯像是一部由漫畫、故事與情感交織而成的音樂篇章。

透過《海螺記》，163braces不只展現成熟的創作能量，也讓歌迷看見她內心的故事宇宙，成功將漫畫世界與音樂創作結合，走出屬於自己的創作航線。

更多三立新聞網報導

賴佩霞女婿逝世！被問為何非做心臟手術？露面淚崩回應了

辛龍重返歌壇唱尾牙鬍子全白！全場暖聲喊加油 2500人擠向前變小粉絲

辛龍痛失愛妻劉真模樣暴瘦！消失五年本人首度露面 喊話：沒有走不出來

五堅情瞬間消失演藝圈！被問懷念一起合唱嗎？黃偉晉驚吐又不是死了

