獨家／女砸2萬在淘寶買食材發酵機 到貨「不符台規格」

新北一名女子，去年底花了將近兩萬在淘寶上買了一台食材發酵機，指控有向賣家要求要台灣規格60Hz，收到貨之後卻只有50Hz，加上使用的是R290（丙烷）壓縮機，擔心有過熱、爆炸風險。對此當事賣家表示，是溝通誤會，完好包裝將商品退回，願意退款。標準檢驗局也提醒，購買電冰箱商品都有相關規定，而且禁止從中國大陸輸入。

一打開就關不起來，買家指控，膠條跟門框中間有明顯縫隙。投訴淘寶賣家當事人：「因為這一台比較大台的，台灣其實是買不到的，台灣貴了34倍左右，重點是它又比較小，那時候也是考量說，可以做一些發酵的食物這樣。」

買家去年底花了2500元人民幣，加上運費折合台幣大約2萬元，在淘寶上買了這一台食材發酵機，強調有向賣家交代需要台灣規格60Hz，寄來標章上頭寫的卻是50Hz。

投訴淘寶賣家當事人：「在中國大陸集運那邊，就是又跟我確認型號，我一直說60Hz，他說對。重點是這個安全性的問題，這在台灣就像是改裝什麼的都是有風險，隨時會引發發熱爆炸，因為我有詢問技師電器方面，我不可能拿生命開玩笑。」

對此詢問淘寶當事賣家，表示商品可以訂製，是客人一下說要製冷，一下又說不要，溝通到最後才會釀成誤會，強調已經同意退款，但是必須完好包裝退回，不能影響二次銷售。

投訴淘寶賣家當事人：「他說機器送回去才能退費，我那時候就有去詢問台灣的物流，因為他這個是R290，屬於易燃物的，物流也沒辦法讓我退貨。因為我真的覺得他太惡劣了，所以我現在訴求就是跟他要10萬塊台幣。」

對此標準局表示，經濟部國際貿易署針對電冰箱商品訂有相關輸入規定，目前禁止從中國大陸地區輸入，如果逕自購買進口，將面臨無法報關繳稅等問題，也不建議民眾直接在境外網站自行購買大型家電。

