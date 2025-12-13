獨家／女神李多慧陪你搓湯圓！永靖「千人封街」迎冬至

彰化永靖一年一度的祈福謝平安酬神活動，請來味全龍啦啦隊共襄盛舉。（圖／東森新聞）





彰化永靖一年一度的謝平安活動，不只有千人封街搓湯圓，平安宴席開338桌，場面盛大。主辦單位更邀請中職味全龍啦啦隊女神李多慧，跟民眾一起體驗擲筊、搓湯圓，也帶來熱情活力的舞蹈，果然今年參與人數也創新高，吸引超過1500人。

啦啦隊小龍女露肚上衣加短裙，台上賣力跳舞，李多慧站中間C位，迷人笑容一堆人搶拍，最高溫23度，天氣涼涼的，還好有大太陽。

彰化永靖一年一度的祈福謝平安酬神活動，請來味全龍隊跟小龍女李多慧一起參與，讓傳統節慶增添青春活力。不只跳舞，還讓她們一起體驗擲筊，神明可能也愛美女，李多慧一次就聖杯，開心到跳起來。

廣告 廣告

廟方首度舉辦「擲筊挑戰賽」，準備超過200項好禮，最大獎就是iPhone 17手機，吸引超過1500人熱情參與。啦啦隊女神李多慧：「祝大家平安，還有身體健康。」

活動重頭戲就是千人封街搓湯圓，李多慧當然也沒錯過，一起跟著大家來體驗，親手將祝福揉進一顆顆湯圓中。搓完湯圓吃辦桌，今年的平安宴席開338桌，也創下歷年新高。

啦啦隊女神李多慧：「我第2次來到彰化，天氣很好，所以心情也很好，你們覺得也很好嗎？」

永靖謝平安活動今年邁入第7年，過去農業社會在秋收後答謝神明庇佑的酬神儀式，如今成為遊子返鄉團聚的年度盛事。為了吸引更多年輕人，特別請來球隊與李多慧助陣，果然遠在國外、住在台北、高雄的都回來了。李多慧親和魅力無法擋，民眾衝著能近距離看到偶像，拿到她親手送的掛包，長途奔波的辛苦都值得了。



【更多東森娛樂報導】

●賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒

●王晶爆陳冠希「千張艷照外流」導火線：不是修電腦

●少時結婚第1人？Tiffany遭爆明年辦婚禮 男方經紀公司回應了

