獨家／女秘書控主委拍臀環抱 一審認性騷 對方僅提1萬求和

台中清水一間社區大樓，一名離職的女秘書控訴遭到社區主委性騷擾。（圖／東森新聞）





台中清水一間社區大樓，一名離職的女秘書控訴遭到社區主委性騷擾，被摸臀部、戳腰部，又在沒有監視器下環抱，女秘書事後離職並提告。一審判決主委性騷擾成立，女秘書指控對方竟只想付1萬元和解，最可惡的是他竟然還能在社區擔任主委，質疑管委會放任性騷行為，恐怕會再有人受害。

社區櫃檯，女秘書正忙著處理餐點，右邊坐的是社區主委，主委不時對她打量，接著竟伸出手。受害女秘書林小姐：「喂。」

主委的手直接朝女秘書臀部拍下去，她嚇到大聲回應，同一天主委經過櫃檯時，用手戳女秘書的腰部，整個人抖了一下，身心都受到極大的不舒服。

廣告 廣告

受害女秘書林小姐：「他不覺得他對我有任何的身體觸碰是不禮貌的，他認為說他在跟我們玩這樣。」

事發就在台中清水的社區大樓，林小姐任職物業的秘書，她控訴遭到社區主委性騷擾，一次次的肢體接觸讓她無法忍受，也明確告知對方不要這麼做，3月發生後壓力大到無法承受，4月就提出離職。

受害女秘書林小姐：「他就是把門帶上之後，他有從我的背後環抱我，我掙脫然後就跟他說不要這樣子，提告部份是我覺得說我不能縱容一位先生這樣子在社會上。」

女秘書提告社區主委性騷擾，一審罪名確定，但她不滿主委全盤否認，還稱只是在玩，她提出30萬元求償，包含精神賠償以及8個月無法工作的損失，主委卻只願意付1萬元了事，她質疑這樣的人怎麼能繼續當社區主委。

受害物業女秘書林小姐：「調解員的意思是說包個紅包意思一下，不然1200元，我看到這個數字，我心裡覺得說滿傻眼的。」

疑似還有另一位已離職的女秘書同樣遭主委性騷，事後傳出主委表示自己是被仙人跳，但《EBC東森新聞》實際來到社區大樓人不在，透過物業經理表示不願做回應，案件也進入司法程序，判決尚未定讞，全案還可再上訴，只是社區主委性騷事件，也讓社區氣氛變緊張。

東森新聞關心您

尊重身體自主權！請撥打113、110

更多東森新聞報導

遭前任在校「凌辱壓在牆上」性侵 女大生忍了8年提告！

男疑點外送「沒接電話」被嗆 怒毆外送員遭噴辣椒水

外牆貼滿白色磁磚竟2度列古蹟 華南銀行無奈提告

