獨家／女租短期套房 行李箱、名牌包竟遭清潔員「回收」

台北一位張小姐到台南租短期套房，有天卻發現放在房間內的行李箱消失。（圖／翻攝自臉書）





台北一位張小姐到台南租短期套房，有天卻發現放在房間內的行李箱消失，裡面裝的名牌包跟紀念酒價值近十萬元，房東調監視器發現是清潔人員拿走的，房東解釋是清潔員搞錯房間，把行李箱拿去回收，雙方約好10萬和解，房東卻反悔，張小姐氣得提告，對此被指控的房東沒有回應。

到台南短期生活，張小姐當時在社團上看到這間短期套房萬元有找，每個月還有兩次專人打掃，卻沒想到租一個月她財損10萬元。

租短期套房張小姐：「看到去看監視器發現說房務人員不小心搞錯了房間，把我的行李箱丟了，我有放一個包包在裡面，最貴的價值還有一個是我朋友送給我的日本紀念酒。」

張小姐超傻眼，第一時間通知對方，房東列出事件發生經過，原來是房務人員搞錯了，因為別的房客通知行李箱要回收，房務人員卻拿鑰匙進到張小姐的房間，把她的行李箱拿去回收，還被環保局收走，雙方多次協調確認要以10萬元和解，張小姐指控房東卻臨時反悔。

租短期套房張小姐：「我在和解書出來之後，就是坐高鐵特地從（台北）下來（台南），就是想要跟他簽（和解書），他臨時就跟我講說他今天沒辦法什麼的。」

最讓她不能接受的是她提告出租套房負責人毀損罪，最後台南地檢署卻不起訴，無事證顯示負責人是丟棄行李箱的行為人，等於張小姐要告的是清潔人員，她告錯了，接下來她打算民事求償。

租短期套房張小姐：「我覺得金額對我來講真的是沒有到很重要，但是我也不希望就是讓這樣子的人覺得，既然我們都沒有想要去處理他就故意（不賠償）。」

對此實際求證出租套房負責人，截稿前還沒有回應，但對張小姐來說東西確實在套房內消失，透過司法要把屬於她的討回來。

