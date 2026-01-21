獨家／女童遭摀頭！教育局認定「虐童」竟只罰幼園6千

新北私立和平幼兒園，爆出女老師不當管教12名幼兒！（圖／東森新聞）





新北私立和平幼兒園，爆出女老師不當管教12名幼兒。家長控訴，4歲女兒跟同學遭女老師用棉被摀頭、拉走椅子害摔倒在地，控訴園長是前新北教保協會理事長，都親眼看過女老師粗魯對待幼童，事發後卻想淡化案件，不滿幼兒園還只被罰6000元。園長喊冤，學校都有積極處理。

幼兒園操場上充滿幼童歡樂聲，但有家長控訴，4歲女兒遭老師不當管教。家長vs.女兒：「（那打完會跟你們說什麼嗎），打完會叫我們去，叫我們出去外面，拉著我們出去，（很大力拉嗎？）」

新北市私立和平幼兒園，去年9月爆出女老師不當管教至少12名幼兒，就連園長都親眼看過。

家長vs.幼兒園長：「她就覺得怎麼可以講這麼多次都不聽，就很粗魯啊，動作很大，她沒有考慮到小孩都很嫩，很多地方不適合這樣子。」

教育局獲報調查，決議對這名女老師王瑜祭出6萬新台幣罰鍰跟1年不得聘任教保人員，還要在全國教保網公告3年。但家長不滿，事發後校方還在袒護老師，尤其園長還是新北教保協會前理事長。

家長：「老師有對小孩的行為，有拉走椅子使學生摔倒在地，還有棉被摀頭跟拍打額頭，這三件事情是以重大情節論。但園方至今仍回復家長，老師當時是基於教學與維護秩序之目的，並沒有想要傷害小孩的意思。」

明顯動手事證就擺在眼前，家長擔憂類似情況再發生，立刻幫女兒申請轉學。幼兒園長則喊冤，案件都積極處理，並找家長開討論會，遭控訴女老師也親筆寫下道歉信，希望能給她彌補跟改過的機會。

幼兒園長：「這件事情，學校一知道事情以後，就非常的積極來處理，就是立即解聘老師，然後立即進入調查。」

新北教育局回應，不當管教案成立，已經依法裁罰並公告列管，這回爆出不當管教，幼兒園只罰6000元，但涉案老師罰6萬，似乎不符合比例原則。教育局澄清是針對行為人才會罰比較重，對家長來說，可不是罰錢了事這麼簡單，只盼類似案件別再發生。

東森新聞關心您

拒絕兒虐，請撥打110、113

