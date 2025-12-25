獨家／女耶誕獨旅「Agoda」訂富國島Villa 下機突「取消」險睡機場

越南富國島擁有浪漫日落與夢幻海景，更有著名的地中海風格小鎮，是許多人的度假首選。（圖／東森新聞）





越南富國島擁有浪漫日落與夢幻海景，更有著名的地中海風格小鎮，是許多人的度假首選。然而，民眾A小姐日前獨自飛往當地想度過浪漫耶誕節，卻在落地後遭遇一場「訂房驚魂記」。她透過知名訂房網站Agoda預訂住宿，抵達後竟被告知訂單遭取消，差點露宿街頭。



A小姐氣憤表示，這是她第一次遇到如此不負責任的狀況。她指出，出發前一天（23日）還曾再次確認訂房資訊，怎料24日下午搭機抵達富國島後，隨即收到飯店通知表示Agoda系統出問題，訂單全被取消。隨後Agoda寄信解釋，因「不可控因素」導致訂單被供應商拒絕，目前尚未找到替代住宿，甚至承諾會退款了事。

廣告 廣告

然而，當時正值耶誕與跨年旅遊旺季，富國島當地一房難求。A小姐無奈說道：「他們雖然承諾退款，但剩下的空房不是價格高得離譜，就是品質非常糟糕。」更慘的是，A小姐因出國使用eSIM網卡，無法接收原本手機門號的信用卡簡訊驗證碼，導致無法自行重新訂房，最後只能緊急跨海向親友求救。



雖然最終成功訂到新飯店，但代價慘重。A小姐原先預訂5晚的高級Villa別墅，總價約16,800多元；被迫臨時改訂的飯店，價格卻飆漲至58,000多元，足足貴了三倍，多花了4萬多元冤枉錢。



A小姐不滿地表示，她曾同步告知Agoda客服自己面臨信用卡驗證困難的處境，但對方不僅未積極解決，亦未提供妥善的替代方案。對此，Agoda方面則回應，因適逢耶誕假期總公司放假，目前暫無正式回應。原本期待的一趟女生夢幻獨旅，因為訂房網在平安夜鬧烏龍，演變成一場昂貴又克難的求生記，讓A小姐的耶誕假期徹底泡湯。

更多東森新聞報導

小心上當！ 假Agoda寄信、客服誆騙 民眾遭詐3萬多元

五星級飯店「雙人房只要520元」 Agoda回應了

標錯價！ TWICE開唱 入住五星飯店竟只要「520元」

