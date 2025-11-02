獨家／女被送精神科不符SOP？屏衛生局：符合護送要件

屏東迦樂醫院。（圖／東森新聞）





屏東一家民宿的女管家休假在民宿內喝酒，後來身體不舒服，走路到派出所求助，警方叫來救護車，女管家告知有神經痛病史，之後昏倒了，醒來後已經躺在精神專科迦樂醫院床上，被餵鎮定藥物，兩度毆打，待了八天七夜，沒人相信她精神沒問題，最後是雇主回國循線找到人，八天恐怖遭遇，女管家驗傷要告傷害跟妨害自由，至於警消回應按程序通報，經評估才送迦樂醫院。

好好的一個人怎會被關進精神科治療院所，還關了8天7夜呢？正常的SOP，一般來說不管是強制就醫，還是自願就醫都要讓通報衛生單位，也要病患家屬知情。而柯小姐這個案件，卻是等到雇主向警方通報失蹤才找到人，專家說這怎麼樣都不合邏輯。對此，衛生局則說，柯小姐的同事都知情，迦樂醫院也不願正面回應，只說以衛生局說法為主，態度相當強硬。

韓國電影《來看我吧》：「嗚嗚嗚嗚。」

韓國懸疑電影劇情講述一名女子，被強行關進精神病院，過著生不如死的日子，這樣的電影情節，發生在現實生活，屏東柯小姐莫名被抓到迦樂醫院，接受精神科治療，讓她說自己像是受刑犯。

被害女子柯小姐：「你一個人好好的去那裡是受刑嗎，還是受罰嗎，還是犯了什麼法，犯了什麼罪嗎，不能對外聯絡。」

柯小姐無法對外聯繫，甚至還得等到親友去報失蹤，才把柯小姐解救出來，看在心理復健專家眼裡，衛生局跟醫院通報環節都有問題。

台灣社會心理復健協會祕書長滕西華：「病人如果可以清醒到可以表達，她願意住院治療這件事情，她也應該足以清醒表達到，她有一些家人，或是重要的朋友要聯繫，這是醫院必要的SOP嘛。」

病患因情緒不穩就醫，救護單位會通報當地的安心專線，給專業醫生評估是否要強制就醫，確定強制就醫之後也要通報衛生局，院方則要在72小時內，由兩個醫師申請鑑定，通報衛福部委託的民間機關審查，並在4天內做出回應是否有繼續診療必要，當地衛生局則是要負責通知，病患家屬跟雇主。

而柯小姐這個案例中，安心專線裡面評估的醫生就是迦樂醫院，衛生局說柯小姐同事知情，但雇主回國卻是要通報失蹤，才知道他人在迦樂醫院。

台灣社會心理復健協會祕書長滕西華：「如果有醫院在病人住院期間，禁止她會客，禁止她見律師，禁止她打電話給任何人，都明確違反精神衛生法。」

屏東心理衛生與毒品防制科長邱家惠：「提供專業診治過程皆有知情同意，並無不當約束情事。」

衛生局強調過程病患都知情，院方沒有不當約束，迦樂醫院也說回應都以衛生局為主，不願針對當事人指控做回應，但迦樂醫院的評論中，似乎不只一名病患家屬指控，自己遭受到如柯小姐這樣的不當對待，主管單位難道不該好好正視。