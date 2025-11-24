獨家／女身體不舒服未讓座 被2長者「三聲道」唸到哭

記者王怡淇、李昇峰、陳昭文 / 新北報導

新北市一名女子搭乘捷運時，因為身體不舒服坐在優先席，沒想到遭2名長者用國台英語三聲道一路狂念，甚至嗆他書讀太少，讓女子不堪眾人壓力當場哭出來，女子今（24）日出面控訴，這不是情勒，甚麼是情勒？當下真的痛到快暈過去才沒有讓座，沒想到卻無辜成為箭靶。

女子身體不舒服坐在優先席，卻遭兩名長者一路碎念。

乘客：「你有沒有讀過書？You don't speak Chinese（你不會說中文）？You speak English（你說英文嗎）？」

乘客：「你這樣是騷擾別人。不行，不能這樣。」

女子身體不適坐在捷運優先席，這位阿姨不斷碎念要求她讓位給長者，甚至越來越靠近。

女乘客在一旁不斷碎念，希望女子快點起身讓座。

女乘客v.s男乘客：「要尊敬老人是你們年輕人應該做的，（那你要值得我尊敬），所以說不要講太多（那你也閉嘴），不要講太多（好，噓）我尊敬你，書多看一點。」

即使朋友解釋優先席並不是只提供給年長者，但阿姨不理會，中文換英文，繼續咄咄逼人。

當是女子v.s男乘客：「You can speak English（你會說英文嗎）？到外國去走走看看，看看人家外國人的社會情況。」

一旁的民眾看不下去也加入戰局幫女子講話，沒想到阿北卻突然生氣，不只秀英文還嗆台語。

女子被兩名長者聯手情勒委屈到哭出來。

男乘客國、英、台三聲道切換，不斷情勒女子讓座

當事女子：「有一個本來在旁觀的大叔，他就走上前然後盯著我，很兇的跟我說，是妳，就是在講妳，所以我那時候就被他嚇到了，然後在群眾壓力下，所以我就哭了。」

事隔一天，當事女子出面還原經過，無奈表示當下真的痛到快暈過去才沒有讓座，沒想到卻無辜成為箭靶。

當事女子：「有沒有情勒，我覺得絕對有啊，我覺得，禮讓是好意啊，但不是一個應該啊。」

女子事後將影片發上網，引起一陣熱議，「優先座位」立意良善，但卻時不時上演讓座之爭，恐怕也違背了當初設立的初衷。

