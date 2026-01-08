獨家／女「簽約才知」近5千萬房占國有地 控賣方刻意瞞

王小姐指控去年10月簽約買下內湖環山路這棟待整修的兩層樓透天，簽約後才得知竟然內含國有地。（圖／東森新聞）





有買家指控，花了4000多萬在內湖買了一棟兩層樓透天，原本要買來整修，卻發現一部分的基地竟然占用到了北市水利處的國有地，未來改建基地，如果要刻意避開國有地，會從「維修」變「重建整個基地」，要多花許多錢和時間，怒控房仲屋主刻意隱瞞，還反控她違約，要沒收她已經繳的400多萬簽約款。

房屋買家王小姐：「我花了將近5000萬，可是我卻不知道，這裡是不是有占用到政府用地。」

口氣中藏不住的無奈，王小姐指控，去年10月簽約買下內湖環山路這棟待整修的兩層樓透天，屋齡48年，一坪92.1萬，總價4568萬，10月底簽約付了465萬，原訂1月交屋，簽約後才得知竟然內含國有地。

房屋買家王小姐：「這棟房子是有占到政府用地，鄰居表示屋主是知情的。」

以鑑界圖來看，8633屬於原屋主產權，超出到1007區域就是國有地，明確到底佔多少坪？卻因為原屋主拒絕鑑界，不得而知。

房屋買家王小姐：「（屋主）完全不肯承諾，不要求他賠償他才同意鑑界，仲介人員也是收了百萬的服務費，卻可以不查證嗎？」

若要刻意避開國有地，從「維修」變「重建整個基地」，時間金錢成本都暴增，讓王小姐怒轟屋主和房仲刻意隱瞞 ，事後屋主竟然還反控她違約。

房屋買家王小姐：「（屋主）要求要沒收我的頭期款，將近500萬，非常不合理。」

不過對此，當事房仲表示，當下已提供完整資料，屋主不回應。類似案例層出不窮，讓坪數「虛胖」拉高賣價，尤其40年以上老屋，因為早年坪數鑑定常有誤差，若不改建持續占用，就得月繳補償金給政府。

其他房仲業者陳泰源：「補償金會依每一年土地的公告現值，也會去評估當地附近區域土地租金是多少，這會嚴重影響買的人未來持有期間成本。」

簽約前檢查建物謄本，才不會後續衍伸種種糾紛，買賣房屋，最終鬧到對簿公堂。

