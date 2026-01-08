獨家／她「提供帳戶」給詐團一審判1年2月 二審逆轉：找工作被「假公司」騙了

陳女原本被認定共同詐騙，但高院法官還她清白。詐騙示意圖。本報繪製



陳姓女子上網應徵會計時交出金融帳戶，又奉命領錢交給詐團成員被起訴，一審依共同詐欺罪重判陳女1年2月。陳女上訴喊冤，二審合議庭細心比對時間軸後大逆轉，認定陳女是應徵工作時被騙，日前改判無罪。判決書直嘆，法官對於民眾飽受電信詐騙之苦感同身受，但有人被騙錢，也有人被騙帳戶，被害╱加害者之間並非界線分明，這也是刑事審判「認定事實絕對正確」不容易做到的原因。

這起案例發生在宜蘭，陳姓女子透過網路應徵一家寵物批發公司（以下簡稱A公司）的會計，她用Messenger聯絡暱稱「林鳳君」的人，並依對方要求提供履歷、LINE的ID，後來自稱人事主管的「陳佩玲」用LINE聯絡她並打電話交談，陳女就提供身分證影本給對方，還加註「僅供A公司應徵用」。

沒多久，「陳佩玲」就用LINE傳送「僱用合約書pdf檔」給陳女，陳女回傳後，自稱主管的「吳佩希」出現了，陳女依指示線上報到。「吳佩希」指示陳女去考察辦公桌椅款式和價格，陳女後續將自己的兩家銀行帳戶提供給公司，並依「吳佩希」指示臨櫃提款20萬交付給「廠商」，後來又奉另一名職員「林鳳君」指示，提領10萬元現金交付不詳人士，但第二次因帳戶遭警示而未遂。

一審認定陳女有加重詐欺、洗錢的故意，合併判處應執行1年2月有期徒刑。她上訴大聲喊冤，強調自己也是受害者。

高院認為，陳女以為在工作，卻是被詐騙帳戶。詐騙示意圖。取自pexels

二審合議庭耐心爬梳陳女提出的臉書、Messenger及LINE對話紀錄擷圖，並將所有發生的事實做成時序表後，赫然發現與陳女供詞高度吻合，讓全案急轉直下。合議庭另追查這家A公司的狀況，發現A公司確實存在宜蘭，但同時間根本沒有招募員工，合議庭認為，顯然是詐團成員假冒A公司名義上網才，且冒用地址，才讓陳女被騙得渾然不覺。

不過，檢方背水一戰，主張陳女應訊時曾供稱自己「心存僥倖」、「看過詐騙宣導」、「知道風險但覺得不會發生在自己身上」等，都足以認定，她具有詐欺和洗錢的不確定故意，仍然是詐團共犯。

但合議庭認定，詐團用「假徵才」、「假合約」包裝其詐術，確實是司法實務上的常態，詐團利用人們大腦運作上的弱點，實際施行詐欺手法，一般民眾不一定熟知，自然不會只有貪心或缺乏判斷力的人才會受騙，當行為者缺乏相關知識或心理偏差時，一樣有受騙上當的可能性。

合議庭審酌所有證據後，認為陳女也是受害人，日前逆轉改判無罪，檢方仍可上訴。

值得注意的是，合議庭也在判決書表露心聲。判決感嘆，本庭法官受國民託付行使審判權力，負有「定分止爭、實現社會正義的職責，且離開法檯、卸下法袍後也像一般民眾一樣，身處在這塊土地、生活在這個社會環境之中，非常清楚民眾飽受電信詐騙之害衍生損害與怨氣，只能寄望刑事司法伸張正義、嚴懲罪犯，阻遏電信詐騙盛行，而且能感同身受。

判決認為，在現實世界裡，多數民眾總認為誰是好人、誰是壞人，非常分明；同樣的道理，在電信詐騙案中誰是被害者、誰是加害者，一樣非分明。然而，從審判實務的角度來看，「是非對錯」那條界線，有時候並不是那麼分明。

以檢察官起訴提供金融帳戶的「加害者」為例，「犯罪」態樣各有不同，很難一概而論。一般人認知的詐騙案被害者是被騙「金錢」，但提供金融帳戶的人也有可能遭詐騙而提供帳戶，兩者的不同之處，只有一個被騙錢，一個被騙金融帳戶而已。

判決表示，這些都說明了，被害╱加害的那條線，並不是那麼分明，這也是刑事審判「認定事實絕對正確，難能（不容易做到、難以達成）」的原因所在。

