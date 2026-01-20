獨家／好吵！保管場「汽車警鈴」深夜狂響 頻驚醒鄰居

附近住戶指控，汽車防盜鈴會不定時大響。（圖／東森新聞）





台北中正萬華的拖吊保管場，就設在泉州街住宅區內。周遭住戶生氣指控，汽車防盜鈴會不定時大響，導致大家根本無法入睡，甚至半夜還會被嚇醒。里長也無奈表示，曾詢問是否能將保管場遷移到空曠一點的地方，但由於設置地點合法，只能與業者加強溝通，希望改善現況。

本來在家好好休息，窗外車子的防盜鈴卻響個不停，尖銳聲響讓人瞬間煩躁起來。白天吵就算了，連晚上睡覺也會被噪音轟炸，整個社區不得安寧。

周遭住戶：「我們就會醒過來，然後一直到它整個聲響結束後才可以慢慢入睡，可是有些老人被吵醒之後，就不容易再入睡了。」

台北中正萬華的保管場，其實就位在泉州街的住宅區內，距離民宅不到40公尺，住戶控訴，連半夜防盜鈴也會大響。

住戶指出，這裡原本是停車場，2、3年前才改為保管場，由民間業者經營，只要有車子被拖進來，防盜鈴就會嗶嗶作響。雖然晚上8點半後停止拖吊，但若汽車防盜系統較為靈敏，半夜一點風吹草動，也會吵個不停。

周遭住戶：「而且半夜發生的次數不是1、2次，滿常發生的，已經反映給里長、立委、市議員，但看起來好像都無解。」

住戶無奈，希望保管場能搬到空曠一點的地方，不要在住宅區擾人清夢。里長也坦言，住戶確實非常困擾。

台北龍光里里長：「保管場設在我們里的中心點，因為這裡是住宅區，所以會很吵，但沒有規定說不能設在住宅區裡，所以於法也沒辦法趕他們走。」

中正萬華保管場主任鄭先生：「我們會通知派出所，請警方協助通知車主來解除警報，並將車子領走。」

北市停管處則表示，保管場設置是為了配合當地拖吊作業，後續會再與業者溝通，研議改善措施。不過防盜鈴不定時響起，不管是響一下還是響兩下，都已讓住戶困擾至極。

