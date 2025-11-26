獨家／好大膽？斑馬線上擺3紐澤西護欄擋路惹議

高雄市林園區有一處巷口，最近突然出現三個水泥紐澤西護欄。（圖／東森新聞）





高雄市林園區有一處巷口，最近突然出現3個水泥紐澤西護欄，把路擋了三分之二，上面還貼字條寫著「本土地已賣出，無法提供通行，抱歉」。不少人一頭霧水，因為地上明明就有斑馬線跟紅綠燈，又通行這麼多年、照道理說應該算既成道路吧，怎麼會是私人土地呢？

這裡是林園區的仁愛路跟文化街口，可以看到這地上有斑馬線，不過上面卻放3個紐澤西護欄，把這個路給圍了起來，到底這裡是私人土地還是既成道路，當地居民議論紛紛。

沒紐澤西護欄的地方，機車騎士從旁邊進進出出，但這一放網友就說「我看到也傻眼」，路口有鋪柏油路了，還能變私人土地。不能過那增設紅綠燈的意思？本來就小條路，還圍這樣很危險，就有駕駛開過來進退兩難。

路過駕駛vs.記者：「（這邊是不能過嗎，為什麼你這樣感覺），那邊有寫，（你覺得這看起來是既成道路還是私人土地），這我沒辦法去分辨。」

當地民眾：「這是私人的土地啊。」

前里長：「這應該是私人地，這一條路以前我們在弄的時候不敢弄，我在當里長的時候。」

當地民眾都說是私人土地，從街景圖一看，最早2009年是空地兼停車場，後來直到2019年出現斑馬線跟紅綠燈，直到去年還是一樣，不少人以為是既成道路，真的是這樣嗎？前租客這樣說。

巷子旁房屋前租客洪進財：「本來就是私人地，又是商業區用地啦，之前這塊土地是我承租的，剩下一點點，（當時）那我就說讓大家通行。」

從地籍圖一看，斑馬線的兩邊是兩個地號，也就是說這兩處都私人土地，其中一塊建商買走，準備蓋房才圍了紐澤西護欄，但私人地卻畫斑馬線，才造成民眾誤解，相關單位跟議員一早也前往會勘。

高雄市議員（國）邱于軒：「民眾長期以來就習慣在那邊走，那政府也不知道為什麼，就完全沒有取得地主同意狀況之下，就把它裝飾的像路口，所以就是把馬路當畫布。」

其實這路口幾年前拓寬過，當時劃了斑馬線，交通局推給新工處，但新工處說沒做工程，可以確定的是這一塊都是私人土地，以後就像這樣，只剩下一輛車可以通行，民眾要自己多留意。

