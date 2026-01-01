獨家／好市多上架「神級懶人鞋」！一雙1439元 會員秒購2雙

記者施春美／台北報導

美式賣場好市多（Costco）商品種類多樣、價格實惠，除了有眾多食物外，也常出現高CP值的衣服、鞋子。近來有網友分享，新款女性SKECHERS運動鞋價格1439元。由於不用綁鞋帶，穿脫方便，讓不少女性心動，就有民眾現場一次購買2雙回家！

一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」表示，最近好市多新販售的一款SKECHERS女款休閒運動鞋，且除了基本款黑色，還有淺灰配紫色的款式，一雙只要1439元，尺寸從美規6至9號都有。

貼文一出吸引許多會員關注。有人直呼「女生款的懶人鞋」、「已入手，鞋底有彈性」、「難得有這麼優雅的顏色，很想買，但昨天試穿，感覺鞋子好像比較窄版，所以又猶豫了一下。」「買了2雙給婆婆穿去運動，婆婆穿得很開心。」

《三立新聞網》今（1/1）在內湖好市多門市發現，確實有不少女性在該展示攤試穿，有民眾試穿滿意後，立刻買2雙同款（淺灰配紫色）的商品。

好市多販售的女性SKECHERS運動鞋，由於免綁鞋帶，穿脫方便，有人一次買2雙回家。（圖／記者施春美拍攝)

