獨家／好市多推優惠！「1熱門商品」降幅25%：咖啡、拿鐵便宜10元

記者施春美／台北報導

美式賣場好市多頗受國人歡迎，商品訂價備受矚目，好市多今天推出一項優惠，即熟食區的咖啡、拿鐵均降價10元，由原本的39、49元，分別降為29、39元，亦即降幅為20~25%。好市多官方表示，此項優惠將持續，而非特定時間推出，盼能嘉惠上班族。

有民眾向《三立新聞網》表示，好市多今起推出優惠，一為上班族常購買的咖啡與拿鐵，均降價10元，也就是，從原本的每杯39、49元，分別降為29、39元，亦即降幅為20~25%。其次為原本一整片的披蕯原價300元，也小降1元為299元。

廣告 廣告

好市多的咖啡、拿鐵價格，原本分別為39、49元。（圖／資料照）

好市多官方表示，上述降價活動不限於特定時間，而是持續維持的價格。至於降價原因，好市多表示，該公司持續檢視商品售價，並依市場與成本機動調整，維持商品的市場競爭力；同時，以回饋會員作為重要且核心的方向。

好市多一整片的披蕯價格由原本的300元，小降1元至299元。(圖／民眾提供)

更多三立新聞網報導

獨家／余家昶捨命阻止張文！友人慟：他是俠義之人、如太陽般溫煦

驚！早餐「牛奶＋蛋」竟超NG 醫示警：害血糖低、效率差

冬天進補就怕虐爆腎臟！醫揭「1吃法」增強體力、不傷腎

240萬台人有腎病！醫推「這款湯圓」最安全：吃錯超傷腎

