獨家／好市多星巴克咖啡豆飆漲30%！每包近千元 官方回應了

好市多星巴克咖啡豆飆漲30%！一包快千元。(圖／記者施春美拍攝)

美式賣場好市多提供多項高CP值商品，向來受到會員歡迎，但近來其販售的星巴克早餐綜合咖啡豆、黃金烘焙綜合咖啡豆的每包價格，都在短期內飆漲至999千元，讓人相當驚訝，因為今年5月時價格仍為769元，半年內漲幅近30%。

《三立新聞網》今(12日)至好市多內湖店發現，每包1.13公斤重的星巴克早餐綜合咖啡豆、黃金烘焙綜合咖啡豆均同步漲至999元，而幾天前價格已由原本的769元漲至869元，已讓人驚訝。如今又再漲至999元，每包近千元的價格，實在讓人震驚。

好市多官方接受《三立新聞網》採訪時表示，好市多販售的商品價格會依成本狀況等因素機動調整，以維持低毛利的營運策略，持續提供會員高品質且具價格競爭力的商品。

