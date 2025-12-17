獨家／好市多牛肉驚現「詭異紫光」！專家揭「真實原因」：物理性反應

記者施春美／台北報導

有民眾在好市多買到的牛肉出現詭異紫色，擔心肉質不安全。(圖／取自「Costco好市多 商品經驗老實說」)

美式賣場好市多販售多項高CP值商品，但因採收費會員制，若品質不佳，也引爆網友熱議。有民眾近來發現好市多販售的牛肉出現詭異紫色，擔心危害健康。對此，食安專家韋恩（楊世煒）表示，這種現象純粹是物理性的光學反應，與腐敗肉質無關，「反而要感謝切肉的廚師刀法很快，肉質很新鮮。」

有民眾在「Costco好市多 商品經驗老實說」PO照片並貼文表示，第一次遇到照片上的問題，想請教大家的經驗，牛肉上頭出現有點詭異的紫色（很像彩色筆墨水被暈染開的色彩），不知這是否為正常現象？是否應退貨？

此篇文章瞬間引發熱議，有人戲稱這可能是牛隻被家暴、有冤屈、直接拿去退貨吧！也有人稱，恐有品管的問題。但也有民眾表示，這是「虹彩現象」，照片中泛著紫光的區域是「肉的虹彩現象」，代表肉質非常新鮮，且肌肉纖維結構很完整、很緊密。因為刀子切過肌肉纖維時，斷面非常整齊，光線照在上面產生了物理性的「繞射」，就像光碟片背面會反光一樣。只有纖維沒被破壞的好肉才會有這種光澤，不是壞掉，也無關染料。」

韋恩接受《三立新聞網》採訪時表示，這種現象純粹是物理性的光學反應，與腐敗肉或重金屬污染無關。肉切開後出現彩虹光，是正常現象，這種光澤和綠牡蠣的重金屬污染、或是腐敗肉的綠斑無關，純粹是種物理性的光學現象。

韋恩也曾在其臉書粉專「韋恩的食農生活」表示，民眾之所以會看到「彩虹色澤」是因為肉（肌肉）是由一束束的肌纖維所構成，肌纖維的剖面呈八角型的，若用很鋒利的快刀將肌纖維切斷，肌纖維的斷面會形成稜鏡狀的結構，在特殊角度下會將光線分光呈現這種特殊的顏色。

韋恩並以牛肉部位舉例，「腱子肉及後腿肉，越靠近關節筋膜部位的肉，越容易有這樣的情形發生。」民眾下次再見到帶有彩虹色的肉片時不用擔心，要感謝切肉的廚師刀法很快，肉很新鮮，大口享用就是了。

