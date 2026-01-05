獨家／好市多要漲年費了！「這類人」暫不受影響 官方還允諾這些事

記者施春美／台北報導

美式賣場Costco好市多宣布，自今4月1日起調整台灣會員費，金星主卡與商業主卡年費統一調升至1,500元，不同會員卡的漲幅介於150~600元不等。對此，好市多表示，今年4月到期的會員，若提前於3月續約，仍可適用舊年費標準。該公司並表示，將擴大優惠幅度，各項商品優惠皆達20%以上，並提供更多元且獨特的商品。

好市多宣布調漲台灣會員年費，將自2026年4月1日起生效。本次調整涵蓋一般金星會員與商業會員，其中金星主卡由原本的年費1,350調整為1,500元，漲幅150元，約增加11%。商業主卡由1,150調整至1,500，漲幅達350元，約增加30%。商業副卡漲幅最大，從原本900元一次調漲至1,500元，年費增加600元，漲幅高達67%。

廣告 廣告

好市多表示，凡會員到期月份為2026年4月（含4月）之後者，無論何時續約，都改以新會員年費計算，「但今年4月到期的會員，若提前於2026年3月續約，仍可適用舊年費標準。」

好市多今（５日）接受《三立新聞網》採訪時表示，該公司將擴大優惠，各項商品優惠皆達20%以上，並升級商品，提供更多元且獨特的商品。

好市多並表示，在服務拓展方面，將秉持健康、永續與在地化原則供應商品；並提升藥師諮詢、聽力檢測、眼鏡中心、輪胎與加油站的服務品質。

在線上購物與物流優化方面，好市多將提升配送效率、擴大速配品項、持續合作第三方配送（Uber Eats）。好市多也將提升店內體驗，包括優化餐飲區、購物環境與提升購物體驗。

更多三立新聞網報導

46歲教練養生又自律 醫揪「1習慣」慘罹肺癌：很多人不知道

雙腳「1感覺」=身體發炎警訊！重症醫：不理慘得靜脈病變

比外套更重要！醫揭「3物」是天冷保暖王：襪子也中

強烈冷氣團來襲！今晨關西僅6.5℃ 明、後天更冷

