獨家／好心人通報「狗骨瘦如柴」飼主悲：動保帶走就死了

住高雄的簡小姐，養了將近20年的愛犬，週日返家發現愛犬安安不見，調監視器發現動保處派人抓走。（圖／東森新聞）





住高雄的簡小姐，養了將近20年的愛犬，白天都養在騎樓，週日返家發現愛犬安安不見，調監視器發現動保處派人抓走，毛孩被送到獸醫院，前往認領途中又接到通知說狗已經死亡，沒見到愛犬最後一面，飼主質疑狗死的莫名其妙，但動保處回應，是有民眾通報救援犬隻消瘦無法站立，加上沒有項圈以及晶片，疑似是犬隻年老，送醫不治。

米克斯安安躺在騎樓休息，一對好心男女路過幫忙倒水，看到狗狗身上有傷口，以為無人看照，於是打電話通知動保處，隔半小時動保人員到場，先是蹲下來查看狀況，接著拿來一條被單，把狗狗包住抱起來帶走，飼主從遠端看監視器才發現愛犬不見了。

當事飼主簡小姐：「打電話告訴我說狗死掉了，應該不可能吧，因為早上都還有吃飯啊，精神方面都很ok啊，他跟我講說，沒有因為牠很糟糕，牠身上長蛆還骨折，葬儀社那個火化的弟弟也說不可能，因為他有看到大體嘛。」

當時狗狗躺在騎樓這邊休息，但是動保處人員接獲通報，在沒經過飼主的同意之下貼了這張紙條就把狗帶走。

一上午不在家，再與愛犬相見已是冰冷遺體，住在高雄左營的簡小姐一家人收養安安長達18年，近幾年狗狗老了後腿癱瘓，一日三餐都細心照料，按時看獸醫，不過並沒有植入晶片，11/30中午動保處接獲通報，把狗帶去看診，下午一點多飼主發現狗不見，聯繫動保處想把狗帶回，雙方相約下午四點半在壽山收容所接狗，結果四點時就接到死訊，親如家人的安安在獸醫院過世。

當事飼主簡小姐：「他是用我們家的棉被把牠整個包住封住，連頭都沒有露出來，狗死的莫名其妙，是不是你們把牠悶著，或者是說因為牠畢竟是老犬了，你的搬動造成牠死亡，我也不清楚。」

對此動保處強調一切都按照程序，接獲通報時發現犬隻外觀消瘦，無法自行站立，脖子上沒有繫繩和項圈，身上還有明顯外傷，因此實施緊急救援，送醫後又掃不到晶片，安安疑似年老不治死亡，飼主依法必須要幫狗狗植晶片，並辦理寵物登記，否則最高可罰一萬五，只是簡小姐送走養了18年的愛犬，心痛又不捨。

