獨家／好消息！聯合國與台灣簽署濕地保育MOU 台灣ESG站上國際

資深記者鍾志鵬 / 台北報導

在全球氣候與生態危機升溫的此刻，台灣迎來歷史性一刻——聯合國拉姆薩公約東亞區域中心（RRC-EA）、國際濕地科學家學會（SWS）、以及亞洲委員會（SWS-Asia Chapter）三方正式簽署《濕地保育合作備忘錄》（MOU）。SWS亞洲主席、台灣師大方偉達教授表示，這象徵台灣不只是亞洲環境教育的參與者，更躍升為國際濕地治理的關鍵合作夥伴。這項合作，讓台灣在ESG與永續敘事中，真正「被世界看見」。

好消息！聯合國與台灣簽署濕地保育MOU，台灣ESG站上國際。（圖／SWS亞洲主席-台灣師大方偉達教授提供）

三方簽署 台灣站進國際濕地合作核心

SWS國際濕地科學學會亞洲主席、台灣師大方偉達教授分享這個好消息，他表示三方簽署本《合作備忘錄》（MOU）的是：

1. Ramsar Regional Center – East Asia（RRC-EA） ：

聯合國拉姆薩公約東亞區域中心，專責亞洲18個聯合國國家之濕地保育與教育的國際機構。

2. Society of Wetland Scientists（SWS） ：

國際濕地科學家學會，全球最大濕地研究與實務的領導組織，3500位國際科學家組成，總部設於美國。

3. Society of Wetland Scientists – Asia Chapter（SWS-Asia Chapter） ：

SWS的亞洲委員會，（目前台灣師大教授方偉達是亞洲主席），服務亞洲16個國家，聚焦亞洲地區的濕地科學推廣與合作。

三方結盟：意味台灣的研究、教育與政策參與，正式進入聯合國系統合作網絡

方偉達教授分析這次《合作備忘錄》（MOU）的簽約對臺灣有三大意義：政策、教育、研究全面躍升。

MOU具有三大戰略價值：

1.建立科學與政策橋樑：

濕地科學家、政府管理者與政策制定者將透過平台整合，打造跨國合作的對話通道，讓台灣的經驗直接與全球接軌。

2.深化教育與人才培育：

未來將規劃全亞洲的濕地教育計畫，從基礎教育到高等研究，推動跨國學生交流，強化下一代的環境素養。

3.推動國際研究與資源共享：

台師大永續管理與環境教育研究所已積極招收泰國、印度、越南等地的國際生，共同研究東南亞與湄公河流域濕地，為亞洲建立一個更緊密的科研社群。

值得注意的是，RRC-EA正式納入SWS-Asia Chapter的「Supporting Office」，象徵亞洲濕地事務朝向「聯合國制度化」與「國際合作深化」的嶄新階段。

台灣的關鍵角色：從在地到世界的連結者

方偉達教授分析，對台灣而言，這份MOU是象徵與實質的雙重突破。自2024年SWS年會首次在台北召開後，台灣在國際濕地科學的能見度大幅提升。他提出「翻譯即介入」理念——將濕地研究語言、國際會議知識，以台灣出版的《Taiwania》SCIE期刊形式，轉化成教育、政策與社會行動，讓台灣的永續實務成為亞洲典範。

濕地不只是生態：傳達韌性、生命與教育的深刻意義

對台灣而言，濕地是生命流動的象徵，也是教育、科學與制度演化的縮影。國立臺灣師範大學永續管理與環境教育研究所，透過此次MOU，將深化其在國際敘事、策展與跨國研究上的領導角色，讓台灣真正踏上「以科學講故事、以永續做外交」的新高度。

這份MOU不是一紙合作文件，而是台灣永續外交的重要里程碑。

方偉達教授表示，MOU證明：台灣不只在做ESG，更能以專業與科學力道，站上國際舞台，被世界需要、被世界看見。未來，透過教育、研究、政策與跨國合作，台灣將成為亞洲濕地治理的重要樞紐。

