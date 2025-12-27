獨家／好臭！水溝變小噴泉 士林夜市穢水噴整路

記者蕭羽秀、廖奕暘／台北報導

台北士林夜市內有水溝蓋不斷噴出穢水，讓民眾紛紛閃避，店家透露說只要下大雨就會擔心管線堵住，進而導致廁所馬桶水滿出來，對此工務局緊急介入。

士林夜市內有水溝蓋不斷噴出穢水。

目擊店家：「湧泉，快一點，快一點趕快出來。」

人來人往的士林夜市，馬路人孔蓋卻突然冒出湧泉，不到一分鐘整條路都是黃褐色汙水，而這竟然是...

目擊店家：「哇，好險我把車移開了，你車要不要移一下？穢物好臭喔。」

馬路上全是穢水，甚至還混著各樣的穢物。

馬路上全是穢水，甚至還混著泡爛的衛生紙，讓一旁店家好傻眼，這狀況該怎麼繼續營業。

廣告 廣告

目擊店家：「請問我們今年會發財嗎？穢水噴成這樣子。」

噴出的穢水不斷往店家裡灌，整條街也瀰漫著異味，讓逛街民眾紛紛閃避。

記者現場說明。

記者蕭羽秀、廖奕暘：「噴出的水溝蓋就位在士林夜市裡面，這裡有不少餐飲業者，因此也引發民眾憂心衛生問題，因為至今還是有難聞的氣味。」

昨（26）日晚間9點多 夜市人孔蓋突然噴出穢物，影響將近一小時，逛街民眾避而遠之，附近店家更透露這樣狀況甚至會定期發生。

當事店家出面說明。

當事店家：「最嚴重的一次，第一次是從後面水溝出來，因為其實之前就有管線問題，我們裡面的馬桶會，就是雨比較大的時候可能就會開始往上淹，然後就會看到些微的穢物，然後就會開始淹出整個店到地下室，基本上雨比較大的時候我們就會開始擔心是不是水會滿出來？」

攤商出面說明。

攤商：「固定的吧，一年會噴個一次或兩次，就是（會有）觀光客在那邊大叫。」

下雨的時候會容易併發排水不通透的問題。

北市工務局衛工處副處長陳政予：「下雨的時候會比較容易併發一些排水比較不通透的問題，清出來的這些物品發現可能是有一些阻塞物。」

修理人員清潔排水溝。

究竟為何管線會接連出現脫鞋和衛生用品 ？民眾恐怕得先改善不良習慣，才能避免類似狀況再發生。

更多三立新聞網報導

7.0地震等於「16顆原子彈」！郭鎧紋曝強震成因 強震周期要重新計算

吃不下飯接著暴斃！急診醫揭「猝死案例多」：一天數名OHCA

2026國運籤出爐！命理師示警「這時段」台灣恐不平靜

彈性育嬰假將上路 給薪、年資計算雇主疑問一次看

