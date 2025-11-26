獨家／如何成為好的外交官？謝長廷「這樣說」

【論壇中心／綜合報導】前駐日大使、總統府資政謝長廷，獨家接受民視《頭家來開講》節目專訪，除了暢談近日熱門的「高市早苗『台灣有事即日本有事』」話題之外，更回顧駐日8年的點點滴滴，謝長廷在節目中分享自己如何一步一步拉近台日關係，也透露「如何當一位好的外交官」。

謝長廷認為，一個外交官要做到你本國人都稱讚「在任的時候你很成功」，那麼「你一定是不是一個好的外交官」，一番話讓主持人翁有繼非常驚訝，謝長廷表示，若是被稱讚「成功」，那對方國家肯定會認為「被佔便宜」，因此一般外交官都「比較低調」，謝長廷指出，國際外交有許多事都非常敏感，尤其是台灣在國際的處境，很多事情只能做不能說，「即便在外交上真的有突破也不能講」，因為「中國馬上抗議」，因此他們「低調卻仍有存在感」，就算在國內被罵了也沒有關係，不過謝長廷也笑說「我現在卸任了，可以多少講一點」。

除了外交生活，謝長廷也分享獲授「旭日大綬章」，和日本首相高市早苗簽名的證書，他透露，因為中國的抗議，反而成功的替他做了最大宣傳，謝長廷表示，中國戰狼行為讓日本人反感，也批評唱和中國的馬英九、洪秀柱等人是「中國的麥克風」。

