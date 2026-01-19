獨家／妙齡女泥醉叫代駕 昏睡不醒竟開5小時

代駕過程中，多次進出警局請求幫助。（圖／東森新聞）





凌晨喝醉叫代駕，卻竟然開了五個小時。這是台中一名王小姐，日前凌晨2點多喝醉酒叫車隊代駕，結果一上車整個人昏睡叫不醒，代駕一路載著她繞行，甚至進出警局卻沒等到協助，直到早上7點才醒來，整整五個小時，被收取四千元費用，她質疑代駕沒把她叫醒，還跟她一起待在車上這麼久，讓她又氣又怕，也質疑警方不協助處理，真的讓她付出慘痛代價。

凌晨兩點多，王小姐喝得爛醉，從計程車平台叫了代駕，代駕上車後開始出發，沒想到過程超離譜。

喝醉叫代駕當事人王小姐：「我是從台中的公益路，然後定位是在那個台中的郵局，台中市的郵局，那因為我可能喝比較醉，所以定錯位置了。」

代駕到了定點之後，發現竟然是一間郵局，嘗試想叫人，結果根本叫不醒。

喝醉叫代駕當事人王小姐：「我本人是沒有印象，但我有看行車紀錄器，行車紀錄器他是有，可能停到我的定位，就是可能真的叫不醒，他有再去繞一繞。」

代駕過程中想請求警方協助，代駕進去派出所兩次又出來兩次，就是等不到警員出來幫忙。

喝醉叫代駕當事人王小姐：「警察是有跟我說，代駕自己進來，跟警方說，乘客睡著，代駕沒有主動要求警察去關心，他們警察就不會主動去關心後方的乘客這樣子，那我當下就覺得很不合理。」

代駕從警察局離開後，把王小姐載到原先設定的目的地，就這樣一路等到了早上7點，而王小姐在陌生地方醒來之後簡直嚇壞了。

喝醉叫代駕當事人王小姐：「嚇死啊！當然嚇死，7點多欸，2點多上車 7點才到家，然後我跟一個陌生人在車上，就是相處了四個小時，誰不怕。」

一路從凌晨兩點開到將近早上7點，王小姐發現自己還沒回到家嚇瘋了，趕緊跟代駕報地址回家。而到家後代駕跟王小姐收了4000塊代駕費，說是這將近五個小時跳表後的收價，王小姐覺得司機這樣載她亂繞，令人無法接受，同時她也很生氣警方怎麼會不出來協助，但警方這邊回應是，代駕跟乘客這屬於消費糾紛，他們沒有辦法介入。

