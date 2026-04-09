獨家／妳也遇過？北捷紅線「IG獵人」出沒 被害女曝噁心過程：邊搭訕邊看妹圖

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北捷出現一名「IG獵人」，行為怪異。示意圖

白姓男子年紀輕輕卻長期出沒在台北捷運紅線，鎖定年輕女子上前搭訕、索取IG帳號，行徑詭異。男子多年來頻繁搭訕，近日終於踢到鐵板，一名女子因兩度在同站遭他搭話深感恐懼，向台北地檢署提告。檢方認定其行為已構成騷擾，7日依《跟蹤騷擾防制法》提起公訴。

據了解，白男經常潛伏在北捷紅線列車與車站，一見年輕女子便主動攀談，閒聊後隨即詢問能否交換IG帳號，過程中還不時上下打量對方，甚至一邊與人交談，一邊觀看手機內的美女照片，舉止怪異，讓多名女子感到生理不適。

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其中一名被害女子表示，去年在同一站兩度遭白男搭訕，對方反覆出現讓她心生恐懼，最終決定報警處理。台北地檢署偵查後認為，白男過去已有多起類似搭訕紀錄，行為具有反覆性與持續性，因此依法起訴。

曾搭訕同一女4次挨告 遭判拘18天

事實上，白男早在2022年10月就曾於一名女子住家附近搭訕。他先稱讚對方漂亮並索取通訊帳號遭拒後，女子卻陸續在SUKIYA餐廳及北市多處「巧遇」他，甚至返家時發現白男在住處巷口徘徊等待，嚇得報警求助。

白男到案後否認騷擾，辯稱自己只是SUKIYA常客，「不是去找她，也沒有反覆騷擾，每次都是找不同人。」但被害女子在法庭上指出，白男曾多次向她索取聯絡方式，且出現在住家附近，讓她認為自己遭到跟蹤，「他沒有說是推銷或市場調查，被拒絕後就離開餐廳，我真的很害怕。」

女子表示，白男前後共搭訕她4次，而自己穿著並無明顯差異，只有是否戴口罩的差別而已，顯示對方明知是同一人仍持續接近。

法院審酌女子證詞與監視器畫面等證據，最終判處白男拘役18天，得易科罰金。法官並在判決中直言：「雖窈窕淑女，君子好逑，但亦應出於禮，謹守法度。被告正值青春，追求異性固屬天性，然在遭拒後仍糾纏不清，已逾越法律界線。」



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