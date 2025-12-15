獨家／妻買菜遭毒駕撞死 尪「等她未歸」聞噩耗悲痛認屍

55歲的林姓婦人獨自出門到蔬果行採買，車禍發生後先生怎麼樣都聯繫不上她，報警求助後才知道太太不幸遭遇橫禍。（圖／東森新聞）





基隆一名駕駛毒駕上路，先是撞上剛從水果行出來的55歲婦人，再撞擊路旁8部機車、2部轎車，差點就會撞進水果店。婦人遭撞命危，送醫後宣告不治，另一名坐在車內的男子同樣被撞受傷。警方到場後發現肇事休旅車裏頭有2顆疑似喪屍煙彈，全案將移送地檢署偵辦。

55歲的林姓婦人獨自出門到蔬果行採買，車禍發生後，先生怎麼樣都聯繫不上她，報警求助後才知道太太不幸遭遇橫禍，當場崩潰痛哭。根據了解，兩人最近才剛賣房，準備搬回台南老家一起養老，沒想到現在卻天人永隔。而林姓婦人遭撞的當下根本沒有任何反應時間，驚恐的正面影像現在也曝光。

廣告 廣告

55歲的林姓婦人剛從蔬果行離開，眼前一輛白色轎車快速朝他衝過來，婦人發現後想往旁邊閃根本來不及。車輛沒減速，猛力一撞，當場將她撞飛命危送醫，經過搶救，最終仍回天乏術。

婦人丈夫心痛前往殯儀館認屍，他說妻子一早出門買菜，卻遲遲未歸，聽聞車禍消息，狂打妻子電話無人回應，心急如焚到現場，才發現死者就是愛妻，怎麼也沒想到說好一起煮飯吃午餐，卻已是天人永隔，本來還要一起養老，現在都成了幻影。

遭撞死婦人鄰居：「他們最近準備要回去南部了，退休房子要賣，兩個要搬回去，她先生的老家是在台南，他在那邊也買了房子。」

另一名坐在椅子上，頭部貼滿繃帶，他也是這次車禍的受害者。66歲林先生當時開車載太太來買水果，人在車上等待時，遭毒駕駕駛從後方追撞。

遭撞擊林先生vs.太太：「其實撞到到下車，我都不曉得什麼事，因為暈...。如果說沒有綁安全帶，撞擊力整個都衝上去，搞不好我就衝到外面，被自己車子壓過去，那就完蛋了。」

安全帶救了自己一命，簡直是與死神擦肩而過，但看在家屬眼裡還是好心疼。遭撞擊林先生姪子：「這是我阿伯的車，他叫我來把這個車拖走，阿伯就停在這邊要買菜，然後就後面就被撞了，挺無辜的，莫名其妙。」

上個禮拜基隆才發生過毒駕，害的一位73歲老翁喪命，現在又有無辜路人遭遇橫禍，留下令家屬心碎悲痛的最後身影。

東森新聞關心您

吸食毒品，有害身心健康。

更多東森新聞報導

10月女嬰陪母上班吸毒煙亡 毛髮驗出多種毒品

虐柯基男認了「一時失當」 發聲明道歉：未來不再發生

快訊／三芝民宅竄火！濃煙火舌狂竄 住戶及時逃生

