獨家／委國人「歡慶與不安」！ 台商曝國內支持vs.反對派聲音

委內瑞拉總統馬杜洛夫婦兩人3號遭到美國突襲逮捕，震驚各界。（示意圖／Unsplash）





委內瑞拉總統馬杜洛夫婦兩人3日遭到美國突襲逮捕，震驚各界。而《EBC東森新聞》獨家訪問到在當地的台商游先生，他說大多民眾對於美國這次行動，都保持樂觀正面態度。但也有人認為，美國透過軍事武力入侵，影響到委國主權。另外也因為這場轟炸逮捕行動，造成首都出現停電，甚至搶加油的狀況。

一人拿一支手機，走到牆邊拉起一條線，為了充電全擠在這。一場突襲逮捕行動，轟炸摧毀委內瑞拉防空系統，讓首都卡拉卡斯部分地區出現停電狀況。

另外加油站內，同樣有不少車主開車來這排隊等加油，因為國內傳出汽油短缺，一度引發恐慌。而在總統馬杜洛夫婦遭到逮捕押往美國受審後，《EBC東森新聞》直擊委內瑞拉國內第一線狀況，看似逐漸恢復平靜，但實際上仍有不同聲音。

在委內瑞拉台商游先生：「反對派當然他是很支持美國這樣的行動，因為其實反對派在國內的勢力，因為長期的被打壓，所以他們已經沒有能力去推翻執政黨。」

在委內瑞拉的台商游先生，曝光國內對於美國這場突襲行動的態度，有人支持，但也有人認為...在委內瑞拉台商游先生：「（他們）反對政府反對執政黨，但是他們覺得說，由外國的軍事還有武力來入侵委內瑞拉，對委內瑞拉的主權是有影響的。」

事實上，反對派早在幾年前就動作頻頻，包括總統馬杜洛2018年勝選連任，隔年出席公開閱兵典禮時還企圖暗殺，如今美國直接出手接管這石油大國。

在委內瑞拉台商游先生：「但是大部分的人民，對於這件事情都是樂觀的，都是正面的態度。」

馬杜洛夫婦遭押往美國受審，透過台商曝光，當地居民走上街頭，有人慶祝，有人恐懼，也有人感到不安。

