獨家／委國變天1：凌晨兩點連環爆！台商直擊美軍「斬首」戰機聲沒停

記者彭光偉／台北-委內瑞拉報導

川普空襲委內瑞拉，首都加拉加斯僅出現短暫的囤積物資人潮，隨即恢復平靜。（圖／委內瑞拉台商劉先生提供）

美國總統川普無預警對委內瑞拉發動「閃電攻擊」，並成功逮捕總統馬杜洛，震驚國際社會。三立新聞網獨家連線委內瑞拉台商會會長祁郁文，還原整場斬首行動的驚恐瞬間。身處首都加拉加斯的祁郁文透露，襲擊發生在凌晨時分，巨大的爆炸聲劃破寧靜，隨後戰機呼嘯而過，全城陷入未知的恐懼，民眾只能透過社群媒體平台上的直播確認「老美真的動手了」。

祁郁文接受三立新聞網採訪時表示，攻擊發起時間約在凌晨兩點，當時他還沒睡，突然聽到遠處傳來劇烈爆炸聲響。祁郁文形容，雖然自家位於首都加拉加斯的東邊，視線受到遮蔽，無法直接目擊西邊的爆炸點，但連續七、八聲的巨響加上天空中的火光與煙霧，讓他直覺大事不妙。隨後天空中傳來密集的戰機引擎聲，持續了十幾分鐘，直到凌晨四、五點才逐漸平息。

這場突如其來的軍事行動，讓當地民眾措手不及。祁郁文指出，當時家中看出去只能聽到聲音，但打開手機社群平台一看，已經有十幾個爆炸現場的直播影片，證實了美軍的轟炸行動。雖然總統馬杜洛遭到逮捕，但由於正值委內瑞拉年假期間，加上美國事前已在加勒比海部署多時，當地民眾對此雖感震驚，卻未出現大規模恐慌。祁郁文坦言，民眾早已預期美國會有動作，甚至是抱著「看戲」的心態，只有超市生意出現比平常更多的人潮，民眾忙著囤積物資以防萬一。

儘管總統被捕，但當地並未如外界預期發生大規模暴動。祁郁文觀察，除了少數親政府的民兵在街道管制外，市面相對平靜。他透露，委內瑞拉民眾對馬杜洛的不滿意度高達七成，當天甚至有部分地區傳出慶祝聲浪。不過，他也語重心長地表示，這場斬首行動雖然成功，但後續效應仍難以預測，畢竟左派政權在當地執政超過二十五年，勢力盤根錯節，美國能否真的掌控局勢，仍有待觀察。

