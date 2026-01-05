獨家／委國變天2：馬杜洛只是傀儡？台商揭恐怖「四人幫」才是地下皇帝

記者彭光偉／台北-委內瑞拉報導

美國斬首行動過後，委內瑞拉首都加拉加斯已經恢復平靜。（圖／委內瑞拉台商劉先生提供）

美國發動斬首行動逮捕委內瑞拉總統馬杜洛，看似獲得重大勝利，但長期深耕並了解當地政局的台商表示，馬杜洛其實只是個「被推上前台的傀儡」。委內瑞拉台商會會長祁郁文在接受三立新聞網獨家專訪時分析，委內瑞拉的實權其實掌握在被稱為「四人幫」的軍政巨頭手中，其中內政部長更是「喊水會結凍」的真正地下皇帝，美國若想單靠抓捕馬杜洛就接管委內瑞拉，恐怕是打錯了算盤。

祁郁文指出，馬杜洛出身地鐵公車司機，能力平庸，當年是因為前強人查維茲臨終前的政治遺囑，才被各派系妥協推上總統大位。在委內瑞拉當地人眼中，馬杜洛不過是個聽話的執行者。祁郁文進一步揭露，目前委內瑞拉真正的權力核心，掌握在副總統、國民議會議長、國防部長以及權勢滔天的內政部長手中。特別是內政部長，其家族勢力遍布軍方上下五代，是真正能夠調動武力、影響政局的關鍵人物。

面對總統被捕的權力真空，委內瑞拉政府反應迅速。祁郁文透露，根據當地憲法，總統無法視事時由副總統直接代理，且副總統已火速宣誓就職，展現了左派政權穩固的接班機制。這些掌權者為了避免成為美軍下一個目標，表面上仍會維持強硬姿態，私底下則可能已經開始盤算如何保住龐大的既得利益。祁郁文形容，這些高層官員每個人手握的資產都是天文數字，為了守住財富，他們勢必會與美國進行激烈的政治博弈。

祁郁文認為，美國想要像接管其他國家一樣直接託管委內瑞拉幾乎是不可能的任務。因為當地的左派勢力已經執政二十五年，整個政府結構、包含數千名古巴籍的政治顧問，都深深嵌入國家機器中。除非美軍派遣地面部隊全面佔領，否則光靠空襲和斬首行動，根本無法撼動這個龐大的利益共同體。

