獨家／委國變天3：川普項莊舞劍？台商爆美軍缺「頂級煤油」才硬幹

記者彭光偉／台北-委內瑞拉報導

川普政府大動作轟炸委內瑞拉，檯面上的理由是「打擊毒梟」，但在地深耕35年的台商卻直言「這全是藉口」。委內瑞拉台商會會長祁郁文接受三立新聞網專訪時驚爆，美國不惜動用航空母艦與核潛艇的真正原因，其實是為了委內瑞拉獨有的戰略資源，也就是能提煉頂級航空煤油的重油，以及攸關核能與高科技發展的稀有金屬。

祁郁文分析，委內瑞拉雖然經濟崩盤，但其地底下的資源卻讓世界強權垂涎三尺。他指出，這裡的石油屬於特殊的「重油」，雖然提煉成本高，卻是提煉飛機專用「輕煤油」的最佳原料。祁郁文大膽推測，美軍戰機頻繁出勤，對於高品質航空煤油的需求極大，而自家產的頁岩油無法達到此效能，因此委內瑞拉的重油成為美國必須掌握的戰略命脈。此外，當地還蘊藏豐富的鈾礦與稀土，這些都是發展核能與對抗中國科技戰的關鍵籌碼。

在這場大國博弈的夾縫中，滯留當地的台商處境也備受關注。祁郁文坦言，目前留下的台商多半像他一樣，擁有工廠、土地等實體資產，受限於當地過度保護租客的法規，資產難以脫手，導致他們成為「跑不掉的一群人」。不過讓他們願意繼續留守的原因，不單是被資產綁住，還有當地獨特的「商機」。祁郁文透露，委內瑞拉人雖然窮，但消費習慣卻是「今朝有酒今朝醉」，只要手上有錢就敢花，完全不考慮明天。這種「敢花錢」的特性，反而讓生意比想像中好做。

他更觀察到一個有趣現象，前幾年經濟最慘澹時，許多經營買賣業的廣東華商紛紛撤離，但最近三年卻又陸續「回流」，原因無他，就是發現外面的世界競爭更激烈，反倒是在委內瑞拉，只要抓對商機，依然大有可為。

委內瑞拉台商會會長祁郁文接受三立新聞網採訪表示，目前留在委內瑞拉的台灣人約有一兩百人，大多是像他一樣擁有工廠、土地等實體資產的「跑不掉的人」。（圖／祁郁文提供）

雖然戰火就在耳邊，但祁郁文表示，台商多從事專業技術或製造業，不像經營超市百貨的華商容易成為暴動時被「零元購」哄搶的目標，相對安全。面對未知的局勢，這群台灣人展現了驚人的韌性，在戰火與政治動盪中，繼續守護著自己打拚半輩子的心血，靜觀這場美委大戰的最終結局。

