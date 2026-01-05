獨家／委國變天4：中共也敢坑？中鐵蓋鐵路慘淪「黑吃黑」爛尾

記者彭光偉／台北-委內瑞拉報導

數據顯示，截至2023年，委內瑞拉的已探明石油儲量約為3030億桶，遠高於沙烏地阿拉伯的2672億桶。（圖／翻攝畫面）

委內瑞拉與中國長期被視為反美的鐵桿盟友，但這段「兄弟情」背後，卻藏著不堪的利益算計。三立新聞網獨家採訪委內瑞拉台商Anderson，揭露了當地中資企業不僅沒發大財，反而慘遭委內瑞拉政府「黑吃黑」的內幕。其中最荒謬的案例，莫過於中國指標性企業「中鐵」在當地承建的鐵路工程，最後竟落得血本無歸、淪為廢墟的下場。

Anderson接受三立新聞網專訪時透露，中國在中南美洲大撒幣，包括華為、中鐵等大型企業都曾大舉進駐委內瑞拉。然而，當地政府不僅效能低落，更充滿了流氓氣息。以Anderson住家附近的中鐵營區為例，中國派出大批人力與機具協助興建鐵路，工程進行了兩三年，委內瑞拉政府卻一毛工程款都沒付。中方人員眼看苗頭不對準備撤離，為了止損，打算將宿舍內的冷氣、家電變賣給當地居民換現金，沒想到竟遭到委內瑞拉官員威脅：「如果你們敢賣掉資產，那積欠的工程款一毛都不會給。」

為了拿到錢，中方人員只好忍氣吞聲，甚至自掏腰包買了全新家電把宿舍「復原」，期待委內瑞拉政府履行承諾。結果最後仍成了笑話，委內瑞拉政府依然賴帳，而無人看管的宿舍在半夜被當地人洗劫一空，連冷氣都被拆走，曾經的鐵路基地如今已成廢墟。中國以為能透過基礎建設控制委內瑞拉，卻沒想到遇到一個比自己更不講理的流氓政權，演變成「黑吃黑」結局，最終只能認賠殺出，留下爛尾工程。

雖然委內瑞拉部分積欠款項後來透過「割讓油井」的方式抵債，讓中國石油公司在委內瑞拉東部開採，但隨著美國川普政府強勢介入並揚言接管石油產業，中國在當地的這些「抵債資產」恐怕也將面臨被收回的命運。這場大國博弈中，中國企業在委內瑞拉的真實處境，顯然比外界想像的更加狼狽。

