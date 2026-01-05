獨家／委國變天5：馬政府親中沒用？台商嘆：那時起不認台灣護照

記者彭光偉／台北-委內瑞拉報導

美國閃電突襲委內瑞拉，讓台灣與委內瑞拉的關係再度受到關注。雖然兩國早已斷交，但在過去，台灣人持護照仍可辦理簽證入境，甚至在當地設有辦事處。然而，旅居當地多年的台商Anderson在接受三立新聞網獨家訪問時感慨表示，台灣人在委內瑞拉的處境每況愈下，最諷刺的是，台灣護照徹底淪為廢紙，竟是發生在兩岸關係最「麻吉」的馬英九政府時期。

Anderson回憶，早年台灣護照在委內瑞拉相當好用，不僅免簽，辦理各種檔案公證也還算順暢。後來隨著查維茲左派政權上台，台灣辦事處被迫撤離，雖然簽證取得變難，但至少還能透過委內瑞拉駐香港領事館辦理。但讓當地僑胞錯愕的是，當台灣進入馬政府時期，外交政策傾向與中國交好，委內瑞拉作為中國的盟友，反而為了向北京表態，全面停止承認台灣護照。

「從那時候開始，台灣護照完全不被承認」Anderson指出，這項政策讓堅持持有台灣護照的僑胞寸步難行。為了進出方便，許多在當地居住滿十年的台商選擇歸化委內瑞拉國籍，Anderson透露，原本委內瑞拉不承認雙重國籍，但因當地有大量歐洲後裔拒絕放棄歐盟護照，政府才轉彎開放，也因此當地的台灣人歸化時也無須交出台灣護照。

獨家／美軍空襲委內瑞拉抓總統！台商親歷「一夜震撼」：民眾早有準備

