獨家／委國變天6：軍隊一觸即潰？台商爆：無人機嚇跑整連部隊

美國發動閃電戰，短短幾小時內就癱瘓委內瑞拉防空系統並逮捕總統馬杜洛，速度之快讓全球震驚。外界好奇，擁有大量俄製裝備的委內瑞拉軍隊為何毫無招架之力？委內瑞拉台商會會長祁郁文接受三立新聞網獨家專訪時稱：「這裡的軍隊早就爛到根裡，光是一架無人機就能把他們嚇得鳥獸散。」

祁郁文接受三立新聞網專訪時透露，美軍這次行動準備極為充沛，動手第一步就先摧毀了委內瑞拉的雷達系統，讓整個國家的防空變成「瞎子」，接著戰機如入無人之境。祁郁文直言，委內瑞拉軍方雖然高層將領靠著利益結構與馬杜洛綁在一起，但底層士兵根本沒有效忠可言，遇到狀況的標準反應就是各自逃命，完全不可能為總統賣命。

祁郁文更分享了一個成為世界笑柄的真實案例。在幾年前的一場軍事閱兵典禮上，原本排列整齊、看似威武的受校部隊，竟然因為空中飛來一架不明無人機，就嚇得驚慌失措。祁郁文形容，當時畫面極其荒謬，僅僅是一架小飛機，就讓整連部隊瞬間「崩潰散開」，士兵們各自逃生。這段畫面曝光後成為國際笑柄，也證明了這支軍隊根本毫無戰鬥力。

「連無人機都怕，你說這種部隊能打仗嗎？」祁郁文感嘆，委內瑞拉軍隊的戰鬥力「一直都很弱」。雖然這兩天有些親政府民兵拿著槍在街上管制，試圖營造肅殺氣氛，但真正的正規軍在美軍壓倒性的科技優勢面前，幾乎沒有任何抵抗意志。這也正是為何川普的斬首行動能如手術刀般精準完成，因為馬杜洛引以為傲的鐵衛軍，在關鍵時刻根本無人願意挺身而出。

