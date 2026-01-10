獨家／委屈！北捷73歲清潔婦 關心廁所旅客竟遭摑掌

女子伸手打了73歲的清潔人員一巴掌，態度實在非常囂張。（圖／東森新聞）





上個月才發生台北捷運攻擊事件，現在又有北捷清潔員遭毆打事件。新北市府中捷運站，8日下午3點多，一名莊姓女子使用廁所時間過久，73歲的清潔員上前敲門關心，沒想到反遭對方辱罵，甚至動手摑掌，讓她感到相當氣憤。對此，北捷公司強力譴責暴力，將會對女子開罰7500元。

清潔人員vs.旅客莊姓女子：「她給我打臉啊，我要叫警察。（你去叫啊，我把你告到司法院上去，不要臉）。」

站務人員都已經到場協調，女子還是不斷破口大罵，而且再度伸手打了73歲的清潔人員一巴掌，態度實在非常囂張。挨打的清潔人員滿臉委屈又氣憤。

廣告 廣告

事發就在板橋府中捷運站，其實不少人都會進站之後使用廁所，也因此清潔人員都會注意裡面狀況。當時清潔人員也只是上前關心，沒想到卻遭暴力對待。

遭打清潔人員同事：「具體我也不太懂，聽說臉腫起來。」

怎麼會還打到臉腫起來？8日下午3點多，警方到場初步調查，當時42歲的莊姓女子因為使用廁所時間過久，清潔人員敲門關心，她疑似不滿被打擾，雙方發生爭執，竟然還伸手朝清潔人員打巴掌，這讓其他沒上班的同事都替她抱不平。

遭打清潔人員同事：「我們那麼辛苦為大家付出，遇到這樣子有點委屈，不太講得過去啦，我們都一直在為社會服務，而且年紀這麼大了，我們也是為了大家的安全。」

其實在廁所裡都有安全監控提醒，如果使用超過30分鐘就會亮燈，也有緊急求助鈴。上個月才發生台北捷運攻擊事件，社會氛圍還很緊繃，清潔員也是出於關心才會敲門，但如今卻造成左臉鈍傷，莊姓女子事後也依涉嫌傷害罪偵辦。

北捷表示，當時因為女廁有長時間使用警訊，清潔員才會確認旅客是否需要協助，莊姓女子的暴力行為依法開罰7500元，清潔員已驗傷提告，強力譴責，暴力零容忍。

東森新聞關心您

暴力行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

男大生公車上伸狼爪 猥褻同校女學生27分鐘！下場慘了

錯愛員工3歲兒子殺人焚屍 戀童癖董座犯案22年後入獄

北市明星高中學生墜樓身亡 貨車司機目擊全程嚇傻

