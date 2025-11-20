獨家／娃娃機店上演「活春宮」鋪紙板1姿勢激戰！落跑女主角…下場曝

記者陳弘逸／嘉義報導

嘉義縣民雄鄉建國路某夾娃娃機店內，去年發生誇張的「活春宮」事件，女主角犯後神隱，遭通緝，直到近日才被逮捕歸案。（圖／翻攝畫面）

嘉義縣民雄鄉建國路某夾娃娃機店內，去年發生誇張的「活春宮」事件，一對男女全裸在地板鋪紙箱，全裸交疊發生性行為；畫面全被業者監視器拍下，警方循線逮人，男方落網坦承犯行遭判2000元罰金。但女主角就此神隱還遭通緝，直到近日才被逮捕歸案，法院依共同犯公然猥褻罪，處2000元罰金，得服勞役，可上訴。

回顧此案，嘉義29歲江男跟林女，2024年6月18日凌晨1時6分許，跑到嘉義縣民雄鄉建國路一段的夾娃娃機店內，地板鋪紙箱，全裸交疊發生性行為，觸犯公然猥褻罪。

荒唐的激戰過程，全被娃娃機店台主監視器拍下，畫面遭PO網，引起熱議；警詢、偵訊時，只有江男出面，還被查出有詐欺、侵占等前科，今年4月被依共同犯公然猥褻罪，處2000元罰金，定讞。

至於共演活春宮的女主角林女，犯案後神隱，法院經合法通知，傳拘都未到案，因此，遭通緝，直到月前才被逮捕歸案，並於10月15日遭檢方起訴，並聲請簡易判決處刑。

法官認為，林女明知夾娃娃機店為不特定多數人得以共見共聞的「公共場所」，且店內有架設監視器，仍公然性交，破壞社會秩序及善良風俗，也缺乏自重及尊重他人觀念，考量他無前科，將她依共同犯公然猥褻罪，處2000元罰金，得服勞役，可上訴。

