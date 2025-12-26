獨家／婚禮上菜遲責任推「外聘主持」？ 飯店：沒這回事

婚禮主持人控訴，館方將問題全歸咎於主持人。（圖／翻攝自Threads@linmiao0525）





一名擁有5000名粉絲的婚禮主持人拍片控訴，新竹一間知名飯店在婚宴中上菜延誤，遭新人抱怨，但飯店卻疑似因為主持人是外聘人員，將責任全數推到他身上。主持人獨家接受《EBC東森新聞》訪問，直言相當委屈，強調問題並非出在自己身上。對此，飯店回應否認相關指控，表示主持人並未與館方聯繫。

婚禮主持人林喵：「因為我是新人外聘的主持人，你們就可以把責任都推給我嗎？真的太令人生氣了。」

婚禮主持人拍片PO網，控訴新人向飯店反映上菜延誤，館方卻將問題全數歸咎於主持人。

新人vs.館方人員：「我們不是不上菜，我們也很想上菜，只是要配合主持人。如果是用我們自己的主持人，就不會發生這種狀況，這對我們傷害很大。」

婚禮主持人林喵：「如果用他們自己的主持人，當天該出現的小管家就會出現？該炸的湯圓就可以準時炸，不會延遲？」

主持人指出，婚禮當天才被臨時告知，原本負責流程協助的婚禮小管家不到場，只能臨時由飯店人員代為處理。

飯店小管家vs.婚禮主持人林喵：「新娘的捧花你要幫忙綁，對吧？你會綁嗎？（不會），因為原本說小管家會幫忙綁。」

主持人也表示，當天飯店未準備禮金簿，連音控人員都被臨時請去跑腿協助。現場在上午11點半完成彩排，下午1點10分新娘準備二進，卻發現紅酒尚未備齊，直到1點22分新娘仍無法進場。

逐桌敬酒環節共40桌，從下午2點04分持續到2點24分，3點送客結束，但館方卻向新人表示，流程延誤是因主持人拖延所致。

婚禮主持人林喵：「我真的覺得非常委屈，因為我唯一有要求延後的是甜點上菜前，確認新娘送客禮服有無換好，但我已經看到館方準備推甜湯跟水果出來了。」

一般婚宴會館，常將婚禮企劃與主持人綁在套裝方案內，新人若選擇外聘主持人，可省下數千到上萬元費用。

飯店人員vs.婚禮主持人林喵：「稍微慢一點沒關係，因為湯圓師傅還在製作。」

一場婚禮本該留下美好回憶，卻因流程混亂而蒙上陰影，飯店表示，針對相關指控，將再研擬回應。至於責任究竟在誰，新人表示婚禮已順利完成，決定不再追究。

