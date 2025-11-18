獨家／婚變延燒！粿粿、范姜彥豐社宅開箱影片 慘遭國土署下架

國土署已悄悄將粿粿與范姜彥豐合拍的社宅開箱宣傳影片從內政部網站上移除。讀者提供



粿粿與范姜彥豐結婚3年多，近日爆出她婚內出軌王子（邱勝翊），且傳出范姜手上握有「毀滅性證據」，讓粿王兩人無法否認，王子更是兩度道歉。《太報》掌握，為顧及社會觀感，國土署已悄悄將粿粿與范姜彥豐合拍的社宅開箱宣傳影片從內政部網站上移除，對此，國土署表示不回應。

粿粿與丈夫范姜彥豐於 2022 年結婚並育有一女，近日范姜彥豐在社群平台公開指控粿粿出軌王子。王子雖承認與粿粿「超過了朋友間應有的界線」，但強調「我不是破壞家庭關係的人」，而王子經紀公司宣布即起停止他所有演藝事業規劃與所有活動安排。粿粿先前發聲明反擊家中經濟都是她在扛，兩人婚姻早有裂痕，遭范姜駁斥。

內政部網站曾放上粿粿與范姜彥豐合拍的社宅開箱宣傳影片，現已下架。讀者提供

有民眾向《太報》爆料，近日前往「內政部不動產資訊平台網站」，並點擊進入「社會住宅專區」時，發現「相關影片」欄位中，出現一支封面為粿粿與范姜彥豐拍攝的社宅開箱宣傳影片，但點入縮圖後，顯示影片格式錯誤，再檢視其他影片，發現18支影片中，只有該影片無法觀看，疑似為刻意下架，卻未在網站上移除圖卡。

「內政部不動產資訊平台網站」中的「相關影片」頁面，呈現多支社宅與包租代管宣傳影片，畫面以縮圖網格方式排列，粿粿與范姜影片縮圖頁面外框分類為「社宅開箱 豐富人文活動」，影片上的標題為「粿粿.范姜彥豐開箱林口社會住宅 高品質建築+人情味生活超愜意」。《太報》18日晚間進入該網站，發現原本位於表格內的粿粿影片，已經遭到移除，頁面只剩17支影片。據了解，為了顧及社會觀感，國土署已下架該影片。

民眾點入粿粿與范姜彥豐合拍的社宅開箱宣傳影片，卻無法觀看。讀者提供

對此，國土署表示不回應。

事實上，政府部門過去也曾因藝人爭議而調整宣傳素材，藝人黃子佼去年爆Metoo性騷風波，檢方更查獲其被爆料後仍有購買未成年性影片行為，為偷拍網站高級會員，而司法院日前為宣導國民法官制度，先後多次邀請黃子佼拍片，使司法院急表態嚴厲譴責性騷擾行為，並緊急下架所有黃子佼參與的影片、暫停與黃子佼所有合作；衛福部也強調，不會再與黃子佼合作、過去合作影片也會全面下架。

另有馬來西亞歌手黃明志近日捲入台灣網紅「護理女神」謝侑芯猝逝命案，北市府觀傳局則發布新聞稿指出，已全面下架所有與黃明志相關宣傳素材。

