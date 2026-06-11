獨家／婦人不滿鄰客講話吵！搭北捷文湖線爆口角

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搭乘大眾運輸工具時，偶爾會遇到乘客大聲聊天或使用擴音播放影音。（示意圖／Pexels）





搭乘大眾運輸工具時，偶爾會遇到乘客大聲聊天或使用擴音播放影音。近日台北捷運文湖線上，就有乘客疑似因聊天音量問題，在車廂內發生口角衝突。

台北捷運文湖線列車上，開往南港展覽館方向，行經中山國中至松山機場站區間時。一名男乘客與同行友人正常聊天，但座位旁一名女乘客認為音量過大，要求降低音量，雙方因此爆發爭執。

車廂內可聽見乘客激動回應，我有講話的權利，你沒有權利告訴我可不可以講話，你可以叫我小聲一點，但你不能叫我不要講話，你覺得你是誰。另一方則回應，那你不要指我好不好，強調對方不應以指責方式溝通，雙方情緒逐漸升高。

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目擊者表示，當時男乘客與友人聊天音量屬正常範圍，座位旁阿姨則認為應保持安靜，並提出捷運環境應避免喧嘩，雙方因此起爭執。

捷運行經中山國中至松山機場站期間，車廂內持續發生口角。部分乘客事後表示，在大眾運輸上常見類似情況，包括大聲聊天或使用擴音設備播放影音。

若乘客遇到相關情況，可透過捷運簡訊通報系統、App或客服管道通報，由站務或車長協助處理。但因列車行駛及現場狀況不同，處理時間可能有所差異，通常約數分鐘內會有回應。

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