獨家／婦只是要賣電暖器！ 被騙走4張提款卡 淪警示帳戶

詐騙集團的取簿手到賣場把櫃子裡面的提款卡全部拿走。（圖／東森新聞）





最近天氣冷，連帶電暖器的買氣旺，新北一名婦人在自己臉書上賣電暖器，卻被詐騙集團騙走4張提款卡。原來詐騙集團假裝買家主動聯繫，誆稱下單後訂單被凍結，要求被害婦人把提款卡放到賣場的置物櫃，婦人不疑有他全部照做，直到被銀行通知帳戶被警示，才驚覺自己遇到詐騙。

黑衣婦人走進賣場地下一樓，來到置物櫃前，把自己的四張提款卡放進去，沒多久一名黃衣男子出現，把櫃子裡面的提款卡全部拿走，原來他是詐騙集團的取簿手。

雙方相約的地點就位在新北土城連鎖賣場地下一樓的置物櫃，而被害人最一開始只是在臉書上販售電暖器，卻被詐騙集團騙得團團轉。

廣告 廣告

當時詐騙集團假裝買家，主動聯繫被害人，要求加line詢問細節，還刻意問說「電暖器功能都正常嗎」，隨後就說要用賣貨便交易，接著誆稱下單後，訂單顯示凍結，一步步引導被害人加入所謂的線上客服，最後要求被害人提供金融帳戶提款卡。直到被害人收到銀行通知，帳戶被通報為警示帳戶，才驚覺自己遇到詐騙。

但由於被害人的提款卡被詐騙集團拿去使用，也導致她自己涉犯幫助洗錢等罪嫌，所幸後來獲得不起訴處分。而擔任詐騙集團取簿手的陳姓男子落網後供稱，他拿到2000元報酬，後續被依犯3人以上共同詐欺取財罪，被判處有期徒刑1年2個月。

最近天氣冷，電暖器買氣夯，不過民眾在出售或是下單時都得小心，避免遇到的買家或是賣家是詐騙集團，不但沒交易成功，還損失慘重。

更多東森新聞報導

詐千萬！「假大師」夫妻誆算感情 潛逃還笑受害人

夫妻檔謊稱「大師」斬桃花！單筆詐1396萬 她遭求重刑

獨家／男看直播買i16竟收鋁箔紅茶、手寫購物金 告詐欺

