獨家／婦怒控「住院不理賠」竟持刀威脅 行員驚嚇報警

台北無差別攻擊事件後，高雄一間保險公司，今（26日）中午也驚傳持刀事件。一名62歲陳姓婦人拿著一疊住院費用單據，前往申請保險理賠，卻因投保項目不符遭行員告知無法理賠，沒想到婦人情緒失控，竟當場亮出水果刀恐嚇，嚇壞在場所有人。行員立刻疏散其他客人，並通報大樓保全支援，隨後快打警力趕抵現場，成功將婦人制伏，依法送辦。

身穿白色長版外套的婦人，在保險公司內大吼大叫，甚至持水果刀威脅行員。警方到場後，立即封鎖現場，將婦人雙手上銬，控制行動。

持刀婦人vs.警方：「（切水果啊），大家冷靜一下，好好談好不好，（把我的東西拿過來放好）。」

婦人辯稱拿刀只是為了切水果，警方隨即將她帶上警車，帶回派出所偵訊。行員目送婦人被帶離現場，這才鬆了一口氣。

記者vs.持刀婦人：「你對保險公司有什麼不滿嗎？帶刀子是有預謀嗎？」

隔壁大樓警衛：「拿刀子進去裡面揮刀，他們沒有保全啊，這樣才很匪夷所思，正常來講，門市應該要請保全駐點。」

據了解，婦人一開始進門時看起來情緒正常，水果刀藏在包包內，進入後卻突然持刀，當下在場人員全數退到騎樓外，擔心婦人再有過激行為。由於該保險公司未設置保全，只能請商辦大樓的駐點保全進入支援，與婦人短暫對峙。

事發地點距離派出所僅約600公尺，警方很快趕到現場，順利將婦人逮捕。事件發生在26日中午接近12點，高雄前鎮區中山二路一間保險公司。

警方指出，62歲陳姓婦人持住院單據申請理賠，但行員發現與投保項目不符，婦人情緒激動，先是大聲咆哮，接著從包包內拿出水果刀，作勢威脅行員，所幸現場無人受傷。

前鎮分局復興所所長陳勇旭：「本案將依涉嫌違反刑法恐嚇公眾罪，調查訊問後，移請高雄地方檢察署偵辦。」

台北無差別攻擊事件才剛過一週，婦人卻在眾目睽睽之下亮刀恐嚇，讓現場民眾驚恐不已。原本只是保險理賠的私人糾紛，因情緒失控、持刀威脅，最終演變成社會案件。

