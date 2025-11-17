獨家／媽媽已認不出他！羅志祥瞞母親病情10多年：還能陪伴就夠了

羅志祥曾說自己天不怕地不怕只怕媽媽生氣，母子情深。翻攝showlo IG

羅志祥（小豬）今年3月底首次向外界公開母親罹患阿茲海默症的消息。其實，這個難以對抗的疾病，已纏上羅媽十多年，他一直隱忍不說，就是不想外界對母親投以異樣眼光。隨著病情逐漸顯現，尤其母親與歌迷的互動出現異狀，他才決定坦然公開，並將羅媽患病後，母子間的相處點滴，記錄在新書《你可以笑我這個人，但請不要笑我舞台》裡。

「其實媽媽很多年前就發生過，認不出我是她兒子」，那一刻，他來不及難過、淚水也留在心裡，「我只能用開玩笑的語氣回應她，雖然媽媽的記憶減退了，但只要她還健康快樂活著，只要我還能陪伴她，每一刻都是幸福，不管她記不記得我」。

廣告 廣告

羅志祥從小就跟媽媽感情非常好。翻攝showlo IG

羅志祥從小就跟媽媽感情非常好。翻攝showlo IG

享受當下創造的快樂

有一次母子倆在舊金山的Outlet逛街，羅媽不斷重複問他同樣的問題，問到小豬有點煩，忍不住脫口而出「媽，你一直問重複的問題，是安怎（台語）」？看到母親露出不好意思的笑容，小豬心疼萬分，自責怎麼可以用這樣的態度照顧母親，立刻轉為開玩笑的方式逗她；從那刻起，他學會用順應、陪玩的方式與母親互動。

母親每日重複提問、記憶短暫，但羅志祥選擇享受當下的快樂，而非陷入回憶的糾結。「媽媽有時候會每隔5分鐘問一次同樣的問題，我找到屬於我們互動的方式」；他會耐心地回答媽媽每一次提問，甚至給出各式各樣的趣味答案，將這樣的互動當成遊戲，小豬得到了和媽媽相處的回憶，而羅媽，也擁有兒子在身邊陪伴的快樂。

母子情深 從痛苦到感謝

母親或許漸漸忘了過去，每一天都是全新的開始，但只要母親過得開心快樂，回憶由他來收藏就好。「當我們遇到難關，消極和流淚也是過一天，積極和微笑也是過一天」，他坦言，照顧阿茲海默症患者是一場長期戰役，但換個角度想，每一刻的笑容都是小確幸。照護母親的旅程，讓羅志祥學會更感恩。

小豬希望能一直牽著媽媽到處玩，只要羅媽快樂，母子倆剩下的回憶由他收藏就好。翻攝showlo IG

★本文為《鏡報》獨家報導，歡迎各界引用並明確標註來源；照片攝影版權所有，請聯繫《鏡報》取得授權。



回到原文

更多鏡報報導

獨家／羅志祥慘遇連環詐騙！從期待到失望 海外巡演心酸喊卡

獨家／羅志祥證實罹患重症！2年前已寫好遺囑：怕老天爺突然把我關機

獨家／羅志祥鬆口與經紀人一對兒女關係「希望孩子冠上我的姓氏」