獨家》嫁豪門育女卻斷聯30年！鮑正芳淡然看待母女關係

資深藝人鮑正芳分享家庭與親子教育觀念。(照片/游定剛拍攝)

66歲資深女星鮑正芳曾有過兩段婚姻，與已故「一代大俠」張振寰育有一子，第一任豪門丈夫程萬遠則與她育有一名女兒，不過，母女早已斷聯將近30年。鮑正芳接受《中時新聞網》專訪談及家庭與親子關係，對於外界關注這段母女關係，她也分享自己的心境轉折。

鮑正芳坦言，自己從小對子女的教育核心，就是「尊重」。她認為孩子從出生開始，就是獨立的個體，因此在兒女年幼、能理解溝通時，她便習慣與他們商量事情、尊重意見，相處模式如同朋友般自然、沒有壓力。

鮑正芳日前出席公益演出活動。(照片/游定剛拍攝)

不過，在生活紀律上她也相當嚴厲。鮑正芳形容，自己帶孩子就像帶軍人，「一個命令、一個動作」，同時也要求基本禮貌與回應，讓孩子從小養成尊重他人的習慣。

資深藝人鮑正芳有過兩段婚姻。(中時資料照)

談到傳統「養兒防老」觀念，鮑正芳直言，時代已經不同。她認為孩子長大後有自己的人生與家庭，父母更重要的是把自己照顧好、保持健康，不成為子女的負擔，才是真正為孩子著想。

至於目前與兒女的互動，她表示關係良好，彼此不會黏著，想到時自然聯絡，有需要也會通話。外界關心她與女兒斷聯多年的狀況，她則淡然表示，聯不聯絡並非重點，只要知道女兒過得好、生活開心，就已足夠。

鮑正芳也坦承，年輕時偶爾會感到缺憾，但隨著年紀增長，心境早已放下。她認為，看到孩子們健康、平安地過著自己的人生，就是身為母親最圓滿的結局。

