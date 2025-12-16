獨家／嬤逛市場「扒3顆滷牛腱」 穿「紅外套」秒混入人群

新北市永和區溪州市場日前發生一起竊盜事件。（圖／東森新聞）





新北市永和區溪州市場日前發生一起竊盜事件，一名婦人趁牛肉攤老闆娘忙於做生意時，順手偷走攤位上三顆滷牛腱，價值約新台幣1000元，隨後迅速離開現場，混入人群中逃逸。

事發於13日上午9點多，正值市場人潮眾多的時段。該名婦人佯裝挑選商品，熟練地將滷牛腱裝袋後拿在手中，卻未結帳便直接離開攤位。對面攤商察覺行徑異常，立即出聲提醒，但婦人已趁亂離去。

受害牛肉攤老闆娘表示，當時生意繁忙，並未注意到對方拿了多少商品，婦人短暫停留、與她交談幾句後便離開，直到對面攤商提醒，才發現滷味遭竊。該牛肉攤僅在週末販售滷味，卻因此成為竊賊下手目標。

目擊此事的對面精品五金行老闆指出，婦人一開始在市場內四處觀察攤商反應，行徑可疑，他便特別留意其動向，後來看到婦人轉往牛肉攤後仍持續注意，才發現對方疑似未付款便離開。

牛肉攤老闆娘事後表示，雖然損失約千元，但決定不再追究，希望事情就此落幕。她也坦言，婦人動作相當迅速，轉眼間便消失在人群中。

攤商表示，年關將近，市場人潮增加，攤商忙於做生意，容易成為宵小下手目標，未來將彼此互相提醒、加強留意，並設置監視器與公告，希望避免類似「零元購」事件再次發生。

