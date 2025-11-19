獨家／子瑜返台開唱倒數！鐵粉砸錢買電視牆「歡迎回家」

韓國女團TWICE，週末兩天將要降臨高雄。（圖／東森新聞）





韓國女團TWICE，週末兩天將要降臨高雄，她們出道10年首度來台開唱，粉絲們歡迎女神周子瑜回家，超級大手筆！一名20多歲的女粉絲她是上班族，喜歡TWICE整整九年，這次獨資買電視牆廣告地點就在六合夜市入口處正對面，也在高雄捷運世運站做了壁貼，希望能讓子瑜感受到家鄉粉絲的大力支持。

TWICE成員周子瑜，倒數三天將要回台跟粉絲見面，首次回家鄉開唱粉絲好感動，在高雄鬧區中山一路和六合路口三角窗的電視牆，每小時六次每天12個小時，強力播送整整一個禮拜。

周子瑜粉絲：「就還滿感動的，因為其實大家都已經期待很久了，粉絲也都是自己出資做了很多應援的宣傳。」從美麗捷運站11號出口走出來最顯眼的這個電視牆，現在正在強力播送TWICE周子瑜要回家鄉開唱，而據傳這是由一名粉絲獨自出資。

出資粉絲迷路的ONCE：「最後會選擇夜市電視牆跟捷運的地鐵，是因為不只人潮多，曝光率也滿高，視覺的呈現效果也滿好的，所以做這些應援其實對我們來說，真的是很值得。」

電視牆的位置就在六合夜市入口正對面，每天來往的人潮非常多，11/18到11/24在這裡每天都看得到子瑜，根據了解該名粉絲自己和房仲公司接洽每小時播放90秒，一個禮拜下來，大概花費約一萬塊。

不動產公司加盟店經理魯先生：「正向的歡迎的事情，所以粉絲來跟我們承租，我們就答應了，我們也給他們價格很優惠。」地點就選在高雄，正巧周子瑜也是南部囝仔，ONCE們更是卯起來應援。

韓國女團TWICE：「像糖果般甜蜜的感覺，我好想知道，像翱翔於天際的感覺。」粉絲也來翻跳。

韓國女團TWICE：「我好想知道，像翱翔於天際的感覺。」開服飾店的阿公和小孫女應女兒要求全身賣力舞動，動作不是很標準，但認真度100分。

服飾店老闆吳先生：「（TWICE舞蹈）是有點難，以我這個年紀來講讓人家覺得好笑不是專業。」不只舞蹈跟著跳，配合TWICE的應援色藍色，服飾店把藍色的衣褲，藍色旗袍洋裝通通擺出來，全高雄掀起TWICE熱潮粉絲們喜迎周子瑜回家。



