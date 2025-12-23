獨家／孤狼有隊友？張文疑用Discord 加入秘密群組

北捷案嫌犯張文被查出長期切斷對外聯絡。（圖／東森新聞）





凶手張文犯案心思縝密，從9月底就沒有通聯記錄，LINE好友也只有房東和房仲，到北車殺人前還先把租屋處燒了，但卻被網紅四叉貓發現，他的信箱有註冊通訊軟體Discord。專家解釋，這個軟體隱密性高，必須通過審核才能進入群組，而且大家都是匿名，就算聊天也不知道對方真實身分。警方想拿到通訊資料，非常困難。

凶手張文手機從9月底就沒有通聯記錄，看似沒有與任何人聯繫互動，但卻被發現他有使用神秘社團，也就是這個軟體Discord。網紅四叉貓從凶手張文的大專研究計畫書，發現他的Email收信夾有一千多封信，更發現同個帳號註冊Discord。

廣告 廣告

不管用手機還是平板，有APP都可加入Discord群組聊天，私人對話、視訊講電話也都行，看起來和一般通訊軟體沒兩樣，但其實「隱密性」極高。

資安律師徐仕瑋：「它非常的私密並不是說一開始進入Discord之後，有一大堆的頻道或是群眾幫你選，沒有哦，它就是有點像是『私人招募』，給你一個連結，加入都經過審核篩選。」

在上面大部分的人都是匿名，就算開語音也不見得知道你是誰。凶手張文LINE好友只有房東和房仲，是誰邀了他進Discord群組也是謎。

資安律師徐仕瑋：「Discord它只有兩個總部，一個在美國，一個算是分支在荷蘭，如果我們的司法機構要聯絡他們的話，就相當困難，更不要說取得更進一步的資料。」

張文殺人前放火燒租屋處筆電平板，儘管有顆硬碟沒壞，但已經被加密。

資安律師徐仕瑋：「非常大的可能是為了滅證，下一個問題就是說這顆硬碟本身，因為微軟的設計，它本身就是加密，我們只能像猜密碼一樣一樣去猜，而它所謂的復原金鑰，它有10的48次方的種類，（以技術）現在初步的猜測，大概也要等到宇宙毀滅。」

張文看似是孤狼，卻被挖出私下有用Discord秘密社團，全案疑點再添一筆。

更多東森新聞報導

被當小偷？中國UNIQLO店員集體「偷拍」顧客

昨還回訊息！南市消防局長今突退群組 閃辭原因曝

黃金走高小心詐！婦誤信詐團 險買1公斤砸414萬

