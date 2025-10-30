獨家／孩搭高鐵「又收警告牌」？醫氣炸發文 真相大反轉…高鐵也回應了

記者李育道／台北報導

高鐵自9月22日起實施「寧靜車廂」政策，雖已公告不包含嬰幼兒，但仍引發爭議。李佳燕醫師今（30）日在社群發文，稱帶小孩搭乘高鐵時被發放「寧靜車廂」警告牌，怒批高鐵「鼓勵父母拿手機餵養小孩」，質疑決策者「根本沒養過孩子」。不過，高鐵公司實際調查後表示「並無此事」，且10月13日起全車隊文宣已更新為「美好高鐵、寧靜同行」，車廂內並不會再出現「寧靜車廂」標示。《三立新聞網》進一步致電查證，當事人其實為李醫師親友，對方澄清當時並未有「舉牌」情形，僅是站務人員親切提醒一句「小小聲」，雙方間出現誤會。

李醫師在臉書提到，今（30）日上午，帶小孩搭乘高鐵，路途中小孩沒哭沒鬧，也不想用手機哄，於是掏出各種玩具努力逗小孩，「小小孩玩玩具難免會有聲響（不是玩具本身會發出聲音）」，結果依然收到了「寧靜車廂」的警告牌。

圖片中可以看到，對話截圖喊到「今天又被車廂人員警告了，這次連貼紙都沒有」而照片則是一位小小孩在座位間的背影，大人拿著藍色「寧靜車廂」圖卡拍下照片。這令她十分不解，文中接著提到，日前高鐵才對外宣布「寧靜車廂，不包含幼兒」，但實際執行又是另外一回事，「究竟是要給有小孩的父母多大的壓力啊？」。

《三立新聞網》實際致電，事件發生人其實為李醫師的親友，對方坦言中間有些誤解，「站務人員沒有舉『寧靜車廂』警告牌，僅為親切的關切喊『小小聲』」。

親友向《三立新聞網》還原整起事件，今日獨自帶著小小孩搭乘1307車次從台北前往高雄，當時車廂旅客不少，小小孩沒有哭鬧，但有玩塑膠積木發出一般的聲響，「沒有到安靜的程度」，後來被高鐵人員以溫和、親切的態度勸導「小小聲唷！」親友強調「站務人員勸導態度非常好」只是原本正在開電腦辦公的他，開始有了些壓力，後續趕緊專心陪著孩子，就怕吵到其他旅客，至於照片中「寧靜車廂」圖卡，是在前方置物籃看到的，非站務人員舉告警示。

對此，高鐵也迅速澄清聲明，清查今日上午所有車次、詢問工作同仁，並無上述情事，且藍色「寧靜車廂」圖卡早在10月13日就全數換成雜誌封底「美好高鐵、寧靜同行」。

高鐵10月13日就全數換成雜誌封底「美好高鐵、寧靜同行」，寧靜車廂圖卡不知為何還在車廂上。（圖／台灣高鐵提供）

高鐵完整聲明如下：

高鐵今（30）日接獲反映、詢問，有民眾臉書描述，其親友攜帶幼童搭乘高鐵時，遭人員發放「寧靜車廂」文宣卡片乙事，經高鐵清查所有車次、詢問工作同仁，並無上述情事，特此鄭重澄清聲明。

高鐵重申，就今年9月22日開始執行車廂寧靜文化以來，即已聲明：相關勸導措施並不包含孩童，嬰兒、幼童或其他如疾病等明確因素而影響自主能力旅客的行為，服務人員一向秉持關懷提供必要的協助與安撫。

此外，為避免誤會，並於10月13日起全車隊更新文宣內容，強調「美好高鐵、寧靜同行」之意涵，推動車廂寧靜文化與親子友善搭乘並行不悖，故今日高鐵車廂並不會有「寧靜車廂」文宣。

高鐵表示，懇請各界切勿以訛傳訛，造成嬰幼兒家長恐慌，更引發不必要對立。期盼旅客相互尊重，發揮更多正向影響力，成就更加溫暖與美好的社會。

