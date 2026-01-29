獨家／孫可芳遇控制狂情人 凡事報備打卡超扯

孫可芳在新戲《何百芮的地獄毒白》飾演肉食女。（彼此影業提供）

孫可芳在新戲《何百芮的地獄毒白》飾演只愛約砲不想約會的肉食女，自認戀愛經驗少的她，和劉冠廷自大學時代認識就一路到現在結婚生子，感情單純專一，坦言這次在《何》劇中「是最不像自己的角色。」儘管經驗貧乏，但她仍遇過恐怖情人型，隨時要拍照報備的控制狂，回想起來都覺得不可思議。

孫可芳和詹懷雲在《何百芮的地獄毒白》上演年下戀。（彼此影業提供）

孫可芳在《何百芮的地獄毒白》裡不想被單一男人綁住。（彼此影業提供）

孫可芳和劉冠廷兩人從大學時期相識相戀，愛情長跑15年，於2023年七夕宣布結婚，現在已經有個寶寶，很多人以為劉冠廷是她的初戀，其實不是，新戲中她遇到恐怖一夜情對象，因為床事不行讓她連滾帶爬閃人，但卻在職場上短兵相見，孫可芳因此被修理得灰頭土臉。

孫可芳自己也曾遇過佔有欲極強的男友，「什麼都要聽男友的，去哪都要拍照報備，想知道在場有誰？非常緊迫盯人」，個性隨和的孫可芳，當時竟然一一照辦，想起來都覺得誇張。

婚前婚後和劉冠廷在人生道路上幾乎都是並肩同行，甚至現在兩人還是同一間經紀公司，被問到如何保持愛情溫度，她笑說，「可能我們兩個人都有玩心，有時在公司會故意鬧他。」嘻笑間放閃於無形，也讓同事常常為此翻白眼。

兩人的兒子「小太陽」即將滿兩歲，孫可芳和劉冠廷講好輪流陪伴小孩，因此工作必須錯開，也因此生活日常就往往是交接小孩，想到這她忍不住哀怨說道：「以前都可以一起追劇、看電影、逛夜市……」，不過有心就有辦法，有時候會找婆婆來台北支援，兩人就可以去看場電影，沈浸短暫的兩人世界。

《何百芮的地獄毒白》拍攝時孫可芳還沒懷孕生子，和詹懷雲上演姐弟戀，讓原本只喜歡追逐刺激的她，霎那間動心，孫可芳也坦言，很擔心現在有了媽媽的身份後，這種青春少女的戲約會大幅減少，只想找她演媽媽，因此對外界究竟是否要大肆分享媽媽經，也讓她相當掙扎。

