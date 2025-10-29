獨家／孫情目睹高凌風一夜豪賭！狂輸800萬不眨眼 惹警察找上門徹查
記者鄭尹翔／台北報導
81歲「痛苦歌王」孫情出道滿60周年，將於11月8、9日在台中舉辦《2025文平嫂重陽敬老感恩 孫情演唱會》，連唱三場創高齡紀錄。回顧演藝全盛時期，他不僅是秀場吸金王，更與許多天王級藝人交情深厚，接受三立新聞網專訪，也聊起當年和一代天王高凌風的有趣故事，曾目睹他一夜豪賭，輸掉八百萬，仍氣定神閒。
孫情談起昔日往事仍記憶猶新，透露曾親眼見過高凌風一夜豪賭輸掉八百萬，「那次他來我家，輸了八百萬，被刑事警察局查了老半天，真是嚇壞我！」他形容對方「見過大風大浪」，玩天九牌仍能冷靜自若，「已經不把錢當錢了，好可怕。」
相較之下，孫情自認沒膽碰賭，「我輸八百塊就不行了，他們誘惑不了我，我就是看看就走。」也因為這樣的節制，讓他當年靠著表演與房地產投資穩穩累積身家，未像許多秀場巨星一樣陷入債務危機，如今仍能笑談當年風光，活成傳奇。
回顧輝煌歲月，孫情當年在秀場叱吒風雲、紅遍全台，不僅唱片賣破百萬，秀場邀約不斷，更是演藝圈的「吸金王」。他回憶：「那時候月薪才一千多塊，我一天就能賺一萬多！」可見當時人氣與行情之高。
孫情透露，秀場最巔峰時期忙到沒時間投資，但仍靠著表演累積巨額收入，「那時候在文林北路美國學校附近，買了一間30坪的房子只要18萬，半個月就賺到了！」之後更陸續購入忠孝東路等地共13間房，堪稱房產大亨。他笑說：「那時候到處看房是我前妻喜歡，但買著買著也變成習慣。」
