獨家／學渣變學霸！「墊底辣妹」拚1年半上名大學 本尊親揭逆轉關鍵
記者張雅筑／採訪報導
改編自真人故事的日本電影《墊底辣妹》，描述一名幾乎沒有學習基礎的高中生，僅用一年半努力就考上日本知名私立大學——慶應義塾大學。電影於2015年上映後票房亮眼，並在亞洲引發熱議，激勵無數年輕學子。現年37歲的原型人物小林沙耶加（小林さやか），2024年自美國哥倫比亞大學教育學院取得碩士學位，今年初成立英文教育機構，致力證明「人無論幾歲，都能挑戰新事物、改變自己！」她近期接受《三立新聞網》專訪，分享學習經驗與人生故事，期望鼓勵更多人勇於挑戰。
由日本人氣女星有村架純主演的電影《墊底辣妹》，改編自補習班老師坪田信貴的暢銷作品。故事描述高二女學生彩加，對課業毫無興趣，也從不認真學習，不僅成為「全年級倒數第一名」，還曾考出「鴨蛋」0分的慘烈成績。但彩加毫不在意，每天濃妝豔抹地上學，與3位閨密沉溺在玩樂和追求流行中。在別人眼中毫無未來和前途的彩加，所幸媽媽從未放棄過她，替她報名了補習班，因緣際會遇上恩師坪田信貴。沒想到在補習班老師坪田信貴的幫助下，連三角函數是什麼都不知道，甚至連「聖德太子」都會念成「聖德胖子」的傻妞，經過一年多的密集訓練，最終如願考上慶應大學，讓許多人跌破眼鏡。
電影中的女主角「彩加」並非虛構人物，而是真有其人，她就是出生於名古屋的小林沙耶加（小林さやか）。談及自己高中時的學習狀況，小林沙耶加說，那時的自己不熱衷學習，成天享受在玩樂中，最讓她深刻的是，在高二的模擬考測驗，自己被測出僅相當於國小四年級的水準，全國模試偏差值約30。對於當時如此叛逆又不願意用功的自己，小林沙耶加表示，那時的心態會覺得：「學這些有什麼用？長大後生活用得到三角函數什麼的嗎？被迫學習這些知識，根本就是浪費時間！」
小林沙耶加透露，其實還有一關鍵原因，那就是校長因為抓到她持有香菸，竟當著眾人的面羞辱她：「妳是我們學校的恥辱！完全就是一個廢物！」那時她覺得這世界根本沒有人瞭解、理解自己，所以把整個學校的老師，甚至是所有的大人們都當作蠢蛋，對他們厭惡至極，至於畢業後的未來人生，她則感到迷惘和絕望，「就覺得我的人生好像就這樣，沒有什麼好期待的，只希望趕快嫁人算了。」
沒想到，看似一塌糊塗的人生，卻在遇到補習班老師坪田信貴後出現了轉機！小林沙耶加回憶，那時的她被周圍大人視為問題學生、叛逆又沒希望，而她自己也以為，頂著金髮、濃妝的自己一定會被坪田老師拒之門外。沒想到，老師不僅沒有介意，也沒有嘲笑她的差成績，反而用輕鬆的語氣與她交談，耐心傾聽這位「問題學生」內心的想法，給了她前所未有的理解與鼓勵，「我從沒想過，和一個大人交談可以這麼有趣。」
在設定大學目標時，小林沙耶加笑說，那時坪田信貴老師問她：「妳對『東京大學』有興趣嗎？」叛逆的她當場回應：「東京大學聽起來老古板、不有趣，裡面的人一定很不酷！」聽到這番話，老師並沒有批評這樣的想法很膚淺，反而順著她的語氣鼓勵道：「是嗎？那不如我們就來考慶應大學吧？這所大學裡的男生都很帥喔！」就這樣，老師幽默而貼心的鼓勵點燃了小林沙耶加的鬥志，讓她真正下定決心，要努力考上名校，翻轉自己的人生。
究竟小林沙耶加是如何從一個墊底生，在短短一年半的努力下成功逆轉，考上日本知名私立大學——慶應義塾大學呢？她受訪時整理出以下重點：
一、認清現況與設立目標
小林沙耶加表示，當時自己的成績極差，偏差值僅約30，位居全年級倒數第一。在坪田信貴老師的建議下，她開始正視自己的學習現狀，並設定了明確目標——進入慶應義塾大學。有了清晰的目標，她找到了努力的方向，也因此激發了持續學習的動力。
二、心態轉變與自我決心
「從放棄、逃避到主動挑戰！」小林沙耶加表示，當時的自己除了依照坪田信貴老師的建議和安排努力學習外，也徹底和過去叛逆又逃避的自己斷捨離，包括：改掉逃學習慣、減少玩樂時間、改變外觀，將一頭金髮染回黑色並剪短，以示決心。她補充道，心理上徹底轉變，是持續努力的基礎與關鍵。
三、專業指導與制度化學習
所幸當時的小林沙耶加遇上坪田信貴如此用心的老師，一對一的指導並制定量身學習計畫。此外，針對弱點科目，她也進行系統化的學習，包括：文法、數學基礎和模擬考訓練等。小林沙耶加強調，有策略、循序漸進的學習計畫，比單純苦讀更有效。
四、高度自律與持續努力
小林沙耶加坦言，學習過程中多少會遇到挫折和撞牆期，但還是得要求自己規律學習，克服短期內看不到成果的挫折感。那時自己把時間管理、課後練習、模擬考結果分析融入日常，藉此保持高效率。她表示：「自律與持之以恆的努力，是成績飛躍的必要條件。」
五、家人和周圍的支持
曾經被學校校長羞辱，覺得自己一無是處的小林沙耶加，開始學會去聆聽那些正面的聲音，包括：家人的理解與鼓勵、補習班老師的支持，以及同學和朋友的陪伴。「正因為有他們在身邊，我才更勇敢面對挑戰，也明白即便遇到困難，自己並不孤單，背後有依靠，有許多人的鼓勵與支持。」這份支持成為她持續努力、翻轉人生的重要力量，也塑造了她堅定的信念。
六、模擬考與即時修正
小林沙耶加表示，定期參加模擬考，可以檢視自己的弱點與進步的幅度，最重要的是，要把考試結果回饋到學習計畫中，即時調整策略。她強調，學習的過程和計畫，是需要反覆檢視與修正的，這樣可以使自己的努力更精準。
七、堅持到底、突破自我
短短一年半左右的時間，小林沙耶加的偏差值從30飆升到約70，最後成功考上慶應大學。她表示，得以在這麼短的時間內逆轉，是心理、策略和努力的綜合效果，若真的要歸納出個「逆轉成功公式」的話，可以濃縮成：目標明確+心態轉變 +系統化學習 +高度自律+家人與周圍的支持+持續修正。
小林沙耶加的經歷不僅被寫成勵志書甚至拍成電影搬上大銀幕，更被許多人視為「學習逆轉傳奇」。大學畢業後，小林沙耶加曾擔任婚禮策劃師，但在這過程中，她也持續思考教育與學習的本質，於是她在2019年時決定重返學習道路，成功申請上哥倫比亞大學教育學院（Teachers College）。她在2022赴美進修，研讀認知科學與教育心理。她希望將自身經歷與教育理論結合，研究學習動機、成人教育及心理成長，並將逆轉人生的經驗科學化，為更多需要幫助的人提供可行方法。
不僅如此，小林沙耶加也將自己從高中墊底、考上慶應、婚禮策劃師經歷、婚姻與離婚，以及出國留學的完整人生旅程寫成書。書中不僅回顧學習與考試經歷，也分享面對挫折、家庭與自我成長的故事，出版後立即熱銷。
2024年小林沙耶加順利從哥倫比亞大學教育學院（Teachers College）畢業，取得碩士學位，她目前活躍於教育倡導、寫作與演講活動，積極分享自身故事，鼓勵曾被標籤或失去自信的人重拾勇氣，近年來她曾在紐約、日本等地參加講座與簽書會，持續以自身經歷影響更多人。不僅如此，她更在今（2025）年成立了「AGAL 株式会社」，一個教育機構，她表示，自己親身體會到：「只要有人真心相信你，再加上持續正確的努力，人一定能成長。」所以現在她希望換自己站在台前，全力支持某個勇敢挑戰的人。
談及自己的教育理念，小林沙耶加表示，在自己成立的AGAL中，她想培育那些因為「沒有自信」、「不想出糗」和「不想冒險」而停下腳步的大人們改變心態，將「辣妹精神」植入他們心中。「不試試怎麼會知道！」小林沙耶加補充道，若能讓更多大人不怕失敗、勇於挑戰，那他們身邊的孩子一定會更興奮地去嘗試、跌倒也能再站起來，並用自己的力量打開一扇又一扇的門。所以她堅信，改變必須從大人開始！
學習的關鍵其實是「自信」，小林沙耶加最後補充道，自己與哥倫比亞大學一起學習認知科學的夥伴們發現，心態關係著學習，所以他們想證明一件事，那就是：「不管幾歲，人都能挑戰、都能改變！」現在的小林沙耶加，從當年那位被稱為「墊底辣妹」的高中女生，轉變成為一位具有國際教育背景、兼具研究、實踐與社會倡導的「教育活動家／創業者」，她沒有停止在過去的成就，而是繼續挑戰自我、學習、創造更大的社會價值。
小林沙耶加強調，語言能力、學習成果、人生改變，不只是技巧、也不是天賦，而是來自「心態、信念、方法、行動」的綜合。她深信，只要給予機會、支持與正確的方法，任何背景的人都有可能翻轉，所以她目前的最大目標就是，把過去的個人故事「從學年墊底到逆轉」，結合認知科學與教育理論，打造可複製、可教學的方法，希望這能幫助更多人「重啟人生、挑戰自己」。
